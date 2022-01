Ikke set i 68 år

Ude eller hjemme. Det er helt ligegyldigt for Fulham.

London-klubben splitter deres modstandere fuldstændig ad for tiden.

Tirsdag kørte de Brimingham midtover med en 6-2-sejr, hvilket i sig selv er godkendt.

Men da Antonee Robinson scorede det sjette mål i to minutters overtid, var det samtidig en cementering af noget, der formentlig ikke bliver slået foreløbig.

Med målet blev Fulham det første hold i mange år til at score seks mål eller flere i tre fortløbende ligakampe i Englands næstbedste række, Championship.

Det skriver statistikvirksomheden OptaJoe.

Fra 11. januar er klubbens måltotal løbet op i hele 19. En periode, hvor Fulham har demonstreret, at de besidder en sprudlende offensiv.

- 11. januar: Reading - Fulham (0-7)

- 15. januar: Fulham - Bristol City (6-2)

- 18. januar: Fulham - Birmingham (6-2)

Ifølge OptaJoe skal vi 68 år tilbage i historien for at finde en lignende stime. Den stod Everton for i 1954.

Fulham ligger lunt i svinget til en oprykning. Med 54 point indtager Marcos Silvas tropper en sikker førsteplads. Fem point foran Bournemouth.

Læg dertil, at London-klubben har scoret 27 mål mere end Philip Billing og co.

