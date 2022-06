Jon Dahl kæmper om lejlighed med legende

Jon Dahl Tomasson er ny cheftræner i Blackburn Rovers i Championship, og han kan se frem til et par drabelige rivalopgør med Burnley, der netop er rykket ud af Premier League.

Faktisk er den danske eks-angribers første opgør mod Burnley på sin vis begyndt. Jon Dahl Tomasson kæmper nemlig med Burnleys nye cheftræner, forsvarslegenden Vincent Kompany, om en lejlighed i Lancashire.

Det fortæller Blackburn Rovers’ fodbolddirektør, Gregg Broughton, ifølge The Mirror.

- Så snart han landede i Balckburn, gik vi på udkig efter en lejlighed i Lancashire. Ejendomsmægleren fortalte os, at det er mellem ham (Jon Dahl Tomasson, red.) og Vincent, som også vil have den.

- Jeg foreslår, at de deler lejligheden, men det kommer ikke til at ske, lyder det kækt fra Gregg Broughton.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Vincent Kompany er ny cheftræner i Burnley. Foto: JOHANNA GERON/Ritzau Scanpix

Jon Dahl Tomasson selv siger ifølge selvsamme medie, at han ser frem til rivaliseringen med Vincent Kompany og Blackburn.

- Han var en fantastisk spiller. Han arbejdede i Belgien (for Anderlecht, red.), og jeg kender ham ikke så godt som manager. Men for at være ærlig elsker jeg disse derbyer, de giver mig energi. Det vil jeg elske denne sæson - og ikke kun mig, men også fansene. Jeg ser virkelig frem til de kampe, og jeg forstår, at Burnley virkelig ikke er populære hos Rovers, siger danskeren ifølge The Mirror.

Blackburn Rovers og Burnley har ikke mødt hinanden i de forgangne år. Her har førstnævnte været i Championship, mens sidstnævnte har spillet Premier League.

Der er gang i svingdøren for de danske klubber - Ekstra Bladet giver dig her transferplanerne for FC København, FC Midtjylland, Brøndby og AGF.