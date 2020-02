Jonas Lössl jubler over retur: Jeg var ikke i tvivl

Den danske målmand Jonas Lössl skiftede i sommer til Everton, men her et halvt år senere er han for en stund væk.

Keeperen, 30 år, er rykket tilbage til Huddersfield på en lejeaftale, der gælder for resten af foråret, og danskeren jubler over udsigten til spilletid efter en sæson, der endnu ikke har budt på debut for Everton.

- Ja, jeg er glad, siger den danske målmand til tipsbladet.dk og forklarer

- Jeg trænger til at komme ud og spille. Da de meldte sig på banen, var jeg ikke i tvivl, og jeg havde også en god snak med Åge (Hareide) om det, og han rådede mig til at komme ud og spille. Så endte det med at gå op i en højere enhed.

Målmanden vender nu altså tilbage til sin tidligere klub Huddersfield. Det var klubben, han forlod i sommer, efter den rykkede ud af Premier League, og her skal Jonas Lössl hjælpe en klub, der har haft det svært i Championship og aktuelt er nummer 19. Klubben kæmper altså for overlevelse i rækken.

'The Terriers' hentede i sommer Kamil Grabara på en lejeaftale i Liverpool, men polakken er blevet skadet, og så henvendte Huddersfield sig til Jonas Lössl, der slet ikke var i tvivl om, at han gerne ville have fast spilletid i Huddersfield.

- Det er gået meget hurtigt. Det er det helt sikkert. Jeg har gode venner i Huddersfield, og det er jeg selvfølgelig glad for, siger danskeren.

Han har en drøm om at komme til EM til sommer, men for at komme tilbage på landsholdet, kræver det kontinuerligt spilletid på klubholdet. Det får han nu chancen for at få.

- Jeg glæder mig meget til at komme ud og spille igen og vise den bedste udgave af mig selv, men jeg har i sinde at vende tilbage til Everton til sommer og kæmpe for min chance. Der er også sket meget (i Everton i efteråret), men lige nu handler det om bare at få noget fast spilletid igen, siger danskeren.

Målmanden har stadig to og et halvt år igen af aftalen med Everton.

