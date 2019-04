Kæmpe hæder til gammel Brøndby-helt

Den finske angriber Teemu Pukki har indtaget engelsk fodbold med storm efter skiftet fra Brøndby til Norwich i sommer.

Finnen er blevet kåret til sæsonens spiller i den næstbedste engelske fodboldrække, The Championship.

Teemu Pukki har indtil videre scoret 26 ligamål i sæsonen og er dermed rækkens topscorer inden de sidste seks spillerunder.

- Det føles rigtig godt. Det har været en god sæson, og prisen viser, at jeg har gjort noget rigtigt.

- Jeg havde helt sikkert ikke regnet med at vinde prisen. Jeg troede på, at jeg selv og holdet kunne gøre det godt i ligaen, og det har åbenlyst været en meget, meget god sæson. Men jeg troede ikke på, at jeg ville stå her nu, siger Pukki med trofæet i hånden.

Hans mange mål har været med til at placere Norwich helt i toppen af rækken. Klubben fra det østlige England har syv point ned til andenpladsen og otte point ned til tredjepladsen inden de sidste seks spillerunder.

De to bedste hold rykker direkte op i Premier League, mens nummer tre til seks spiller om yderligere en oprykningsplads.

Mens engelske klubber selv i den næstbedste række har travlt med at bruge store millionbeløb på nye spillere, har Teemu Pukki vist, at der ikke nødvendigvis kan sættes lighedstegn mellem overgangssum og kvalitet.

Norwich betalte således ikke en krone i overgangssum for finnen, da klubben hentede ham i sommer. Det skyldtes, at Teemu Pukkis kontrakt med Brøndby var udløbet.

29-årige Pukki spillede i Brøndby fra 2014 til 2018. Han har også en fortid i blandt andet Celtic, Schalke 04 og Sevilla.

Teemu Pukki har haft nok at juble over i denne sæson. Foto: Ritzau Scanpix

