Kæmpe nedtur: Traditionsklub skal under administration

Den engelske fodboldklub Derby County har meddelt, at den ønsker at udpege administratorer som følge af fortsatte økonomiske problemer.

Det oplyser Championship-klubben fredag.

Derby County, hvis manager er den tidligere angriber for det engelske landshold og Manchester United Wayne Rooney, siger, at det er 'en række af hændelser', der har ført til beslutningen.

Blandt andet er det ikke lykkedes at finde en køber til klubben, ligesom at coronapandemien har haft store konsekvenser for klubbens indtægter.

Den engelske forretningsmand Mel Morris har ejet Derby siden 2015 og ønsker at sælge. Dog er to potentielle tilbud faldet til jorden i løbet af de seneste måneder.

- Fordi covid-19-pandemien har haft en så alvorlig effekt på indtægterne og overskuddet af alle forretningerne, har klubben ikke været i stand til at tage sig af alle dens daglige finansielle forpligtelser, udtaler Derby County i en erklæring fredag.

- Direktørerne havde intet andet valg end at træffe den svære beslutning om at gøre noget og beskytte klubben.

I udtalelsen skriver Derby videre, at det er 'almindeligt kendt', at klubben allerede har reduceret sine lønudgifter betragteligt.

English Football League (EFL), der er de lavere divisioners organisation, bekræfter, at Derby County vil blive fratrukket 12 point, som er den normale straf for klubber, der sættes under administration.

EFL afviser dog påstanden om, at covid-19 er skyld i klubbens økonomiske nedtur.

- EFL gik med til en gældsforhøjelse for at give ligaens klubber adgang til midler, som ville hjælpe dem i forbindelse med påvirkningen fra covid-19. Som med ethvert andet lån var dette underlagt en tidsramme og en række kriterier, som Derby ikke kunne efterkomme, udtaler EFL i en erklæring.

I juli blev Derby County idømt en bøde på 100.000 pund - godt 870.000 kroner - af en uafhængig disciplinærkommission for uregelmæssigheder i klubbens regnskab.

I øjeblikket er klubbens regnskaber for 2016, 2017 og 2018 ved at blive undersøgt.

Derby ligger nummer 16 i Championship, der er den næstbedste engelske række, med syv point efter lige så mange kampe. Klubben har kun vundet en enkelt kamp i denne sæson.

Derby County møder Stoke City på hjemmebane lørdag.