Kæmpe optur for Frank

Efter en forfærdelig start som træner i Brentford har danske Thomas Frank i den grad fundet melodien med sin engelske klub. Lørdag blev det til en imponerende sejr på 5-2 over Blackburn.

Holdet fra den næstbedste engelske række, the Championship, er dermed nu ubesejrede i ni kampe i træk i alle turneringer. Det har holdet ikke præsteret siden 2014.

Præstationen står også i skærende kontrast til den tidligere Brøndby-træners dårlige start i klubben, som bød på seks nederlag i hans syv første kampe i spidsen for holdet, der har flere danskere i truppen. Blandt andre landsholdsspilleren Henrik Dalsgaard og den tidligere Superliga-profil Emiliano Marcondes.

Brentford fik ellers en frygtelig start på dagens hjemmekamp mod Blackburn. Allerede efter syv minutter var danskerklubben nemlig nede med 0-2. Men efter 13 minutter faldt reduceringen til 1-2, og i anden halvleg tog det så for alvor fart. Udligningen kom efter cirka en times spil, og i løbet af kampens sidste tyve minutter blev sejren sikret med tre mål.

Henrik Dalsgaard spillede hele kampen for det sejrende Brentford-hold, der efter dagens sejr er kravlet op på 17. pladsen i the Championship. Den lange stime uden nederlag betyder, at holdet har bevæget sig væk fra nedryksningsfaren og op i midterfeltet.

Brentford har 12 point ned til Reading på den forkerte side af nedrykningsstregen, mens de har ti point op til Bristol på den 6. plads, der giver adgang til playoff-kampene om en plads i Premier League.

Se også: Transfer-amok: Hentede 22 spillere på to timer

Ebbe Sand svarer på rygterne: - Har ikke hørt fra den tyrkiske klub

Skabte fodbold-chok på Bernabeu: Nu arbejder han på lageret i Bilka