Kæmpe succes: Jubler over ny aftale

Thomas Frank og Brentford bliver bare ved med at få resultater, og resultaterne kommer på baggrund af godt spil. Senest dominerede klubben Queens Park Rangers og vandt med 3-1, efter man førte med 3-0 ved pausen.

Den lillle London-klub bliver bare ved med at levere, og aktuelt er man nummer tre i den næstbedste engelske række.

Derfor har man valgt at forlænge aftalen med den danske succestræner, Thomas Frank, der har fået holdet til at spille flot fodbold.

Den nye aftale løber frem til sommeren 2023.

- Vi er glade for at forlænge samarbejdet med Thomas. Når man ansætter en cheftræner, håber man på, at det bliver et langt samarbejde. Over de seneste 15 måneder har Thomas gjort et glimrende stykke arbejde med at eksekvere klubbens strategi på banen.

- Han driver et sammenhold hver eneste dag på træningsbanen, og han har spillet en stor rolle i at få alt på bølgelængde, så vi trækker i samme retning, siger danske Rasmus Ankersen, der er sportsdirektør i klubben.

Selv er Thomas Frank også glad.

- Jeg er lykkelig for, at klubben har tilbudt mig en ny kontrakt, og jeg er glad for at have skrevet under. Der er et helt unikt sammenhold i Brentford, og et unikt fokus på at blive bedre hver eneste dag.

- Vi har en udførlig plan, en udførlig strategi, gode medarbejdere og vi bevæger os i den rigtige retning, fortæller Frank til klubbens hjemmeside

Thomas Frank var fra 2013 til 2016 træner for Brøndby. Tidligere har han også været træner for det danske U16-, U17- og U19-landshold.





