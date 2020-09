Kæmpe transfer på vej: Frank mister angrebsstjerne

Thomas Frank er på nippet til at få tilført op mod 240 millioner til transferbudgettet i Brentford, for Aston Villa er tæt på at signe angriberen Ollie Watkins.

Det melder BBC tirsdag eftermiddag.

Aston Villa har febrilsk forsøgt at signe en ny angriber hele sommeren, men måtte opgive jagten på blandt andre Callum Wilson, der mandag blev præsenteret som ny Newcastle-spiller.

Nu har The Villans så endelig fundet manden, der lede offensiven i den kommende sæson, men de betaler også for ham. 230 millioner kroner er allerede en ny klubrekord, men den samlede pris kan nemlig ende på omkring 270 millioner kroner, hvis diverse bonusser blive aktiveret.

Skal Ollie videre fra Marcondes, Thomas Frank og resten af Brentford? Foto: Ritzau Scanpix

Watkins scorede 26 mål i 50 kampe i for Brentford sidste sæson og endte en enkelt scoring bag Fulhams Mitrovic på topscorerlisten i Championship.

Angriberen, 24 år, skiftede i 2017 til Brentford fra Exeter, og i Aston Villa bliver han genforenet med sin tidligere træner Dean Smith, der også var i spidsen for Watkins, da han var træner i Brentford.