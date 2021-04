Kasseret i Brøndby - nu er han tæt på Premier League

I Brøndby kunne han ikke bruges.

Mads Juel Andersen nåede ikke længere end bænken i Superligaen og en pokalkamp mod Ledøje-Smørum, inden han som 19-årig forlod Vestegnen ad bagdøren.

Nu drømmer han om at tage elevatoren op i Premier League og gå ind af hoveddøren til verdens nok stærkeste liga.

Den 23-årige forsvarsspiller er en dansk succeshistorie i England.

Når vi herhjemme taler om The Championship, er det oftest 'danskerklubben' Brentford, der er i fokus.

Men Mads Juel Andersen er lige nu varmeste dansker i den næstbedste engelske række.

Hans klub Barnsley er med to runder igen sikret en plads i playoff til Premier League - nøjagtig som Brentford.

Mads Juel Andersen (tv.) er kun gået glip af en enkelt kamp i denns sæson. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Dermed adskiller 'kun' tre kampe det tidligere Brøndby-talent fra en fremtid mod modstandere Salah, Kane og Fernandes.

- Jamen, det er fedt! Der en god stemning og fed energi på holdet. Vi har en helt sindssyg vindermentalitet, og det er bare fantastisk at være en del af, siger Mads Juel Andersen, der har udviklet sig kolossalt i den svære række, hvor man arbejder hårdt for føden og pointene.

- Hvor god jeg er? Jeg er fandeme dygtig, kommer det med et stort i grin i telefonen fra South Yorkshire.

- Jeg har selvfølgelig mine mål og noget, jeg kæmper for. Jeg vil gerne udvikle mig til en topspiller. Jeg er på vej, og det har været nogle rigtig gode, lærerige år for mig, siger Mads Juel Andersen.

Barnsley betalte i sommeren 2019 seks-syv mio. kr. til AC Horsens, der dermed lavede en god forretning.

Da østjyderne halvandet år tidligere samlede den store, stærke midterforsvarer op i Brøndby, var det på en fri transfer.

- Det er et godt spørgsmål, hvorfor det aldrig blev til noget for mig i Brøndby. Jeg var udlånt til HB Køge (i 2016/17, red.), og da jeg kom tilbage, følte jeg, at jeg var stillet bedre.

- Men Röcker, Arajuuri og Hermannsson gjorde det godt, og jeg fik aldrig chancen for at vise, hvad jeg kunne, siger Mads Juel Andersen, hvis kontrakt med de blågule udløb med udgangen af 2017.

- Det var ikke på tale at forlænge. Jeg havde ingen snakke med Brøndby om det. Jeg ville spille, og den mulighed fik jeg i Horsens, siger Mads Juel Andersen.

Mads Juel Andersen fik chancen for Superliga-fodbold i Horsens under Bo Henriksens ledelse. Foto: Anita Graversen

Han er på ingen måde bitter. Det ligger ikke til ham. Vestegnen sidder dybt i ham - 'husk på, at jeg er fra Albertslund' - og Brøndby er stadig hans klub.

Noget gennembrud fik han aldrig i gult, men han spillede der i det meste af sin ungdom. Og vender Mads Juel Andersen en dag tilbage til dansk fodbold, er planen klar:

- Så er der ingen tvivl om, at jeg vil spille for Brøndby.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den tidligere Bayern München-spiller Valérien Ismaël er chef for Mads Juel Andersen i Barnsley. Foto: John Clifton/Ritzau Scanpix

Danskerklubs onde ånd

Brentford, Bournemouth, Swansea og Barnsley bliver de fire klubber, der i maj skal slås om én plads i Premier League.

Det er endnu ikke afgjort, hvem der mødes i semifinalerne, men mon ikke Brentford gerne undgår Barnsley.

De slog danskerklubben på sidste spilledag i sidste sæson og aflyste dermed Thomas Frank og kompagnis oprykningsfest.

Midt i februar vandt de igen ude over London-klubben og har siden været det hold, der har hentet flest point. Barnsley er gået fra en solid midterplacering til en playoff-plads.

- Jeg ved ikke, om vi er Brentfords onde ånd, men jeg tror, at mange hold gerne vil undgå os. Jeg tror ikke, at de synes, at der er sjovt at spille mod os, og det er selvfølgelig fedt for os, siger Mads Juel Andersen.

'Jeg går 100 procent efter landsholdet' Bedste danske forsvarsspiller i øjeblikket er… - Simon Kjær. Han er så rolig og afklaret. Det er vildt imponerende, at han har spillet så mange kampe på så højt niveau. Foto: Jens Dresling

Om fem år spiller du i... - FC Barcelona! Det er min ultimative drøm. Den træner, der har betydet mest for dig, er... - Det har været mange, men jeg vil nævne Per Frandsen, som jeg havde på U19 i Brøndby. Ham lærte jeg meget af. - Og så Henrik Lehm da jeg var udlånt til HB Køge. Han troede meget på mig, og det betød noget for mig Foto: Anthon Unger

Din første landskamp får du i… - Det er der ingen, der ved, men jeg arbejder hårdt for det. Vi har et fantastisk landshold, og jeg går 100 procent efter at blive en del af det. Den bedste modstander, du har mødt, var… - Emiliano Buendía fra Norwich. Han er dygtig. Foto: Tony O'Brien/Ritzau Scanpix

Det fedeste ved at spille i England er… - Intensiteten i kampene. Intet er givet overhovedet. Er du ikke helt klar, taber du. Vis mere Vis mindre

Barnsley har fået succes trods et begrænset budget. De har det yngste hold i rækken (ældste mand i truppen er 30) og spiller en aggressiv og meget direkte omgang fodbold.

De færreste havde regnet med, at de skulle spille med i toppen, for i sidste sæson reddede de sig bogstaveligt talt i sidste sekund.

Der var kæmpe jubel, da Barnsley nærmest mirakuløst reddede sig i sidste sæson. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

De vandt de to sidste kampe på scoringer i tillægstiden og overlevede efter at have ligget til nedrykning i 311 dage i træk.

- Det var vanvittigt, og vi er helt sikkert reddet videre på den bølge. Vi holdt fast i mange af stamspillerne og har fået nye spillere ind, der har gjort det godt. Alt er bare gået op i en højere enhed, siger Mads Juel Andersen.

Barnsley har kun en gang i deres 134 årige historie spillet i den bedste række. Det var i sæsonen 1997/98.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Hold da kæft! Jeg vidste selvfølgelig godt, at jeg havde spillet meget, men ikke at det var så meget. Det er godt nok vildt, siger Mads Juel Andersen. Foto: John Clifton/Ritzau Scanpix

Slår alle andre: 58 kampe på ti måneder

Mads Juel Andersen er den danske spiller, der har spillet flest klubkampe i denne sæson.

Barnsley-forsvareren har spillet 49 af 50 kampe i 2020/21 - alle vel at mærke fra start.

Han er kun gået glip af i alt 22 minutter i de 49 kampe. Det skyldtes en udvisning i anden spillerunde mod Reading.

Den kastede en karantænedag af sig, så han var ikke med, da Barnsley tabte 0-6 til Chelsea på Stamford Bridge i Liga Cup'en.

Mads Juel Andersen fik også fuld spilletid i de ni sidste kampe, der blev spillet efter corona-pausen i sidste sæson.

Han er dermed oppe på at have spillet 58 klubkampe og i alt 5.192 minutters fodbold siden 20. juni 2020.