Klubben tvang danskere væk fra hinanden

2020 kan vise sig at blive et rigtig fint år for Emiliano Marcondes – trods coronakrisen, der adskilte ham fra hans danske holdkammerat

Det er nok de færreste, der kommer til at huske 2020 for noget helt fantastisk på grund af coronapandemiens triste konsekvenser verden over.

Men for Emiliano Marcondes kan det vise sig at blive et eminent år – i hvert fald hvis vi holder os til det fodboldmæssige.

Den 25-årige offensiv-spiller kan se frem til at få en guldmedalje for sin rolle i FC Midtjyllands mesterskab, og så kan han måske skrive Premier League-spiller på CV’et senere på sommeren pga. Brentfords fantom-sæson i Championship.

- Hvis alt går efter planen, så kan vi sikre os direkte oprykning til Premier League 22. juli, mens FC Midtjylland får overrakt guldet 26. juli. Så jeg kan sagtens nå til Herning og få min guldmedalje, når det hele flasker sig, lyder det med vanlig selvsikkerhed i stemmen fra Emiliano Marcondes.

Emiliano Marcondes scorede to mål og lavede to oplæg i sine 12 FCM-kampe. Foto: Jens Dresling

Og hvorfor skulle det hele ikke flaske sig? Det har det jo gjort indtil videre denne sæson, som har budt på en perlerække af succesoplevelser for Emiliano Marcondes efter en ellers svær sæson i 2018/2019.

- Jeg var meget skadet og derfor ude af holdet i Brentford sidste sæson. Derfor havde jeg brug for kontinuerlig spilletid, og det kunne de tilbyde i FC Midtjylland. Jeg kom ind på et stærkt hold og fik et fantastisk rygstød til at komme tilbage på holdet i Brentford i januar.

- Det var attraktivt at fortsætte lejeaftalen i Midtjylland, men jeg fik spilletid i Brentford allerede 1. januar, og 4. januar fik jeg fuld spilletid i FA Cuppen og blev matchvinder. Thomas Frank sagde, der var gode muligheder for mig, hvis jeg blev og kæmpede.

- Det gjorde jeg så, for jeg følte, det var sådan, jeg bedst kunne udvikle mig. Niveauet er højere i Brentford, og så måtte jeg forlige mig med, at jeg ikke ville få 90 minutter hver kamp. Man skal ikke altid tage den sikre vej i livet, siger Emiliano Marcondes.

Det fristede Emiliano Marcondes at vende tilbage til Herning/Ikast og færdiggøre sæsonen, men han fik hurtigt en rolle for Brentford efter nytår. Foto: Daniel Leal-Olivas/Ritzau Scanpix

Siden nytår har Emiliano Marcondes været involveret i samtlige af Brentfords kampe. I alt er det i ligasammenhæng blevet til 10 pladser i startopstillingen og 11 indhop fra bænken i sæsonen med to scoringer og fire oplæg til følge.

Men hvad vigtigere er, så har Brentford efter coronapausen gjort rent bord og vundet fem kampe af fem mulige i The Championship og dermed presser den lille London-klub for alvor på for en direkte oprykning til Premier League.

Emiliano Marcondes (th) jubler med Henrik Dalsgaard: Foto: Tess Derry/Ritzau Scanpix

- Det siger meget om klubben og truppen. Da jeg begyndte i Brentford for godt to år siden, herskede der en lidt egoistisk stemning i truppen. Brentford var bare et skridt på vejen mod større klubber og flere penge for mange.

- Nu er det gået op for os alle, at klubben gør tingene på en spændende måde, og at vi har et hold, der rent faktisk kan rykke op i Premier League. Det vil være utroligt, hvis det lykkes med et af de mindste budgetter i rækken, men som vi spiller nu, så kigger vi kun én vej, og det er op.

Blå Bog: Navn: Emiliano Marcondes Camargo Hansen Født: 9. marts 1995 i Hvidovre (25 år) Karrieren i tal: Ungdomsklubber: Hvidovre IF og FC Nordsjælland 2013-2017: FC Nordsjælland, 112 kampe - 37 mål 2018 - ?: Brentford, 42 kampe - to mål 2019: FC Midtjylland (leje), 12 kampe - to mål *Kun ligakampe er talt med Kilde: Transfermarkt.com

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Coronakrise: Splittet fra sin holdkammerat

Emiliano Marcondes nyder livet i London, men det har været lidt trist under coronakrisen: Foto: Ernst van Norde

Storbritannien har været hårdt ramt af coronakrisen, og det er naturligvis også gået ud over hovedstaden, London, hvor Brentford har hjemme.

Her har Emiliano Marcondes, som så mange andre, været i lock down, mens virussen var på sit højeste.

- Normalt er London er super fed by, og jeg er utrolig glad for at bo og spille fodbold herovre. Men stort set alt har jo været lukket ned under coronakrisen, så det har været lige så kedeligt for mig som for så mange andre.

- Heldigvis har jeg boet med min danske klubkammerat Luka Racic, så det har gjort, at jeg ikke har været helt alene.

Emiliano Marcondes har savnet at være ude og nyde London. Her ses han i september 2019 i Herning. Foto: Ernst van Norde

- Nu har klubben dog besluttet at splitte os ad, så Luka er flyttet i lejlighed, og jeg er blevet i huset. Det er af sikkerhedsmæssige årsager, for hvis én af os skulle blive smittet, så havde vi begge automatisk fået 14 dage i karantæne.

- Men nu træner vi regelmæssigt, og kampene kommer så tæt, at der alligevel ikke er tid til al det sociale. Der er heldigvis også rigeligt med danskere i klubben til hverdag, så helt ensomt bliver det aldrig, siger Emiliano Marcondes.

En danskerklub i London

Thomas Frank (Head Coach) Brian Riemer (Assistant Head Coach) Rasmus Ankersen (Co-Director of Football ) Henrik Dalsgaard - 40 kampe Luka Racic - 7 kampe Mads Bech Sørensen - 2 kampe * Mads Roerslev - 12 kampe Christian Nørgaard - 37 kampe Mathias Jensen - 35 kampe Emiliano Marcondes - 23 kampe Gustav Mogensen (B-holdet) * Har været udlånt til Wimbledon i League One og er derfor ikke spilleberettiget for Brentford mere i denne sæson

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dropper ferien for at lære børn frisparksteknik

Emiliano Marcondes vil lære sin sparketeknik videre til børn og unge i Farum og Herning: Foto: Jens Dresling

Den ufrivillige coronapause har været lang og hård for fodboldbranchen. Også for klubberne i England.

Men der er trods alt kommet noget positivt ud af det for Emiliano Marcondes.

- Jeg har haft masser af tid under corona-nedlukningen, så jeg har selvtrænet en masse. Lige fra at sparke strømper i vaskekurven til at forfine min frisparksteknik på en fodboldbane i nærheden.

- Jeg lagde nogle videoer på Instagram, hvor jeg sparkede frispark, og jeg fik en masse respons fra børn og unge mennesker, der bad mig vise noget mere.

- Jeg har siden 2017 i FC Nordsjælland-tiden gået med tankerne om at lave en frisparkscamp. Jeg var dengang med i en FCN-video, hvor jeg demonstrerede min sparketeknik over for klubbens ungdomsspillere, fortæller Emiliano Marcondes, der ikke kan lade være med at gøre opmærksom på, at bl.a. Mikkel Damsgaard er én af de unge knægte, der er med på videoen...

- Nu har jeg haft tiden til planlægge lidt i samme dur, så når mine holdkammerater går på ferie, så tager jeg til Danmark, hvor jeg holder frisparkscamp i Uge 33 både i Farum og Ikast for børn mellem 11 og 14 år, fortæller Emiliano Marcondes.

Emiliano Marcondes håber, at han en dag kan åbne en fodboldskole med speciale i frisparksteknik. Foto: Lars Poulsen

Det er dog ikke kun unge FCN- og FCM-spillere, der får muligheden for at lære frispark fra den tidligere Superliga-målsluger.

Når tiden nærmer sig, får børn fra hele landet mulighed for at sende frisparksvideoer til Brentford-spilleren på de sociale medier, og så håndplukker Marcondes selv de heldige.

- Det bliver ganske gratis. Da jeg var 11-14 år, havde min familie og jeg ikke penge til at betale for sådan en camp. Alle skal have mulighed for at deltage. Jeg vælger dog dem, som jeg kan se, har en god sparketeknik, og som jeg ser potentiale i, siger Emiliano Marcondes og fortsætter.

- Det var først i Brentford, jeg fik en personlig frisparkstræner. Da jeg var barn, så jeg YouTube-videoer med Cristiano Ronaldo og brugte timer hver eneste dag på at efterligne hans spark henne på den lokale boldbane.

- Nu håber jeg at kunne lære noget fra mig, og hvem ved, måske bliver det til, at jeg en dag åbner min helt egen frisparkscamp. Så kan det være, at fremtidens stjerner engangg fortæller, at de så YouTube-videoer med Emiliano Marcondes.

