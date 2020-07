Kolossal nedtur

Danskerkolonien i Brentford må bruge bagdøren i jagten på en overraskende Premier League-oprykning.

London-klubben fik ellers en ny matchbold foræret af West Bromwich, men misbrugte den med et 1-2-nederlag hjemme mod bundholdet Barnsley.

Efter otte sejre i træk gik luften ud af træner Thomas Franks tropper på det værst tænkelige tidspunkt. De sidste to kampe gav blot et enkelt point, og det kom til at koste den direkte oprykning.

Den går i stedet til West Bromwich, selv om holdet sluttede med fire kampe uden sejr og blot spillede uafgjort 2-2 med Queens Park Rangers onsdag aften.

Her er svaret på dine problemer: Her er de billige spillere, der redder dit manager-hold

Thomas Frank får travlt med at hive sit hold op inden playoffkampene, for indsatsen mod Barnsley var ikke bedre end resultatet antyder.

Brentford kunne slet ikke få spillet til at hænge sammen og leverede en trøstesløs præstation langt fra det niveau, holdet ellers har vist efter coronapausen.

Barnsley bragte sig tidligt foran og forsvarede længe føringen uden de store problemer. Men 17 minutter før tid udlignede hjemmeholdet pludselig ud af det rene ingenting.

Efter et par tilfældigheder havnede bolden hos Josh Da Silva, som smukt drejede den over i det lange hjørne til 1-1.

Da det samtidig stod lige i kampen mellem West Bromwich og Queens Park Rangers, var kampen om oprykningen spændende igen.

Brentford fik etableret et pres i slutfasen og kastede alle mand frem for at fremtvinge det gyldne mål, der aldrig kom. I stedet blev holdet straffet af et kontrastød i overtiden, og så var det sidste håb ude.

Kampen om at følge med Leeds op i Premier League endte som et kapløb mellem snegle. Brentfords imponerende spurt holdt ikke helt til målstregen, og nu skal holdet forsøge at finde formen til playoffkampene.

Her skal Brentford som nummer tre i tabellen møde nummer seks, Swansea. Sjettepladsen lå ellers længe til Nottingham Forest, men efter en vanvittig afslutning pressede waliserne sig ind i varmen.

I den anden semifinale mødes Cardiff og Fulham.

Se også: Tæt på miraklet!

Se også: Et skridt tættere på dansk sensation