Landsholdshåb er klar til comeback efter lang pause

I september fik Christian Nørgaard debut på det danske fodboldlandshold, men siden er det ikke meget, man har set til midtbanespilleren fra Brentford.

Kort efter sin første optræden i landsholdsdragten løb den tidligere Brøndby-mand ind i en skade, der har holdt ham på sidelinjen i ti uger.

Men nu er der lys forude for Nørgaard, der efter alt at dømme får comeback tirsdag aften, når Brentford møder Newcastle i kvartfinalen i pokalturneringen Carabao Cup.

- Jeg er temmelig sikker på, at vi vil se ham på banen. Jeg skal blot finde ud af, om han skal være i startopstillingen eller komme ind fra bænken, siger Brentford-manager Thomas Frank til klubbens hjemmeside.

Nørgaard kommer tilbage til et hold, der har ramt en stime af gode resultater. Brentford er ubesejret i de seneste 13 kampe i den næstbedste række, hvor holdet lige nu indtager fjerdepladsen.

Bookmakerne har gjort den beskedne London-klub til favorit mod Newcastle - måske med tanke på, at Brentford allerede har sendt tre Premier League-klubber ud af turneringen.

- Når vi rammer et højt niveau, er vi svære at slå, og vi har en god chance. Nu har vi gjort det tre gange, så hvorfor skulle vi ikke være i stand til at gøre det en fjerde gang, spørger Thomas Frank.

- Det er sagt med stor respekt for Newcastle, som vil gøre alt for at vinde et stort trofæ, lyder det fra den danske succesmanager.