Laudrup emne i engelsk traditionsklub

Michael Laudrup er en af kandidaterne til managerjobbet i Championship-klubben Birmingham efter sommerferien, erfarer den engelske avis The Telegraph

Danmarks vel nok største fodboldspiller gennem tiderne kan være på vej tilbage i sporten.

I hvert fald er Michael Laudrup ifølge engelske The Telegraph et af emnerne, når traditionsklubben Birmingham City efter denne sæson skal finde en ny manager.

Det skal de, efter at det mandag stod klart, at den nuværende manager, spanske Josep Clotet, ikke ønsker at fortsætte efter sommerferien, men hellere vil jagte nye udfordringer.

Derfor leder klubbens direktør, Xuandong Ren, nu efter en ny træner - og det kan altså ifølge The Telegraph ende med at blive Michael Laudrup.

Den 55-årige dansker holder en selvvalgt pause fra trænergerningen, der senest bragte ham til Qatar, hvor han først stod en sæson i spidsen for Lekhwiya (nu Al-Duhail) og dernæst to sæsoner i Al-Rayyan.

Inden da stiftede han bekendtskab med britisk fodbold, efter at han i halvanden sæson styrede løjerne i Swansea, som han blandt andet førte til sejr i Liga Cup'en.

Før det var Michael Laudrup træner i Mallorca, Getafe, Spartak Moskva og naturligvis Brøndby, mens han også var assistent på det danske landshold.

Michael Laudrup har siden fungeret som fodboldekspert for tv-gruppen NENT.

Birmingham starter op i Championship igen 20. juni i lokalopgøret mod West Bromwich Albions. Den 145 år gamle klub ligger med ni runder igen på en 16.-plads i den næstbedste engelske række med otte point ned til nedrykningsstregen og ni point op til en playoff-plads.

Ekstra Bladet har forsøgt at indhente en kommentar fra Michael Laudrup, men han er ikke vendt tilbage.

Se også: AaB lukker 278 tilskuere ind til pokalsemifinale

Se også: Hvor mange må vi lukke ind!? Tilskuer-kaos truer Superligaen

Se også: Lars Olsen stopper i Esbjerg med øjeblikkelig virkning