Målmand latterliggjort efter finale-brøler

Scott Parker var helt oppe og køre.

Joe Bryan havde netop hamret sit frispark forbi Brentfords målmand, David Raya, i tirsdagens playoff-finale på Wembley.

Og Fulham-træneren Parker var elektrisk.

Da Bryan stormede ud mod ham på sidelinjen, pegede Parker på ham, mens han øjne så helt vilde ud. Som om han ville sige: Ja ja, præcis sådan!

Frisparket, der kilede sig i mål efter 105 minutter, vil sandsynligvis hjemsøge både Raya, Thomas Frank og resten af Brentford FC i lang tid. Det var godt og hårdt sparket, men målmanden begik en enorm fejl med sin placering og skal, skal, skal 20 ud af 20 gange redde det skud.

For det var meget langt ude fra, og målmanden burde have et godt overblik over situationen. Men han troede som så mange andre, at Joe Bryan ville hælde bolden ind i feltet mod en medspiller - ikke tæske den mod mål da.

Scott Parker opildner sine spillere i finalen tirsdag aften. Foto: Kieran McManus/Shutterstock

Hvis Scott Parker omvendt får indrammet et billede af episoden og får hængt det op på sit kontor, er der forståelse for det. I hvert fald herfra.

For det var åbenbart velovervejet. Lige inden frisparket blev Parker set sammen med Bryan, hvor de diskuterede et eller andet i detaljer. Det var frisparket.

- Jeg kaldte Joe hen før frisparket for at tale taktik. Men jeg sagde også til ham, at han skulle huske at holde øje med Rayas placering - og fokusere på skuddet. Det gjorde han, og det virkede.

Latterligt langt ude

- Vi havde set på hans positionering ved frispark, meget offensiv i sit udgangspunkt. Vi prøvede det i den forrige kamp og var ikke i nærheden af mål. Gudskelov virkede det i aften. Mine folk fortjener fuld kredit for det og for planlægningen af det, sagde cheftræneren.

Joe Bryan var anderledes direkte og kortfattet i sin vurdering af Raya.

- Målmanden var latterligt langt ude af sit mål. Det er noget, vi har trænet på.

Det er næsten unødvendigt at beskrive, hvordan fodboldfans på de sociale medier enten tog sig til håret i vantro eller klaskede sig på låret og tudbrølede af grin over Rayas klodsede præstation. Især fordi spanieren valgte først at smide sig, da bolden tydeligvis var forbi ham - og i mål.

I britisk presses karaktergivning af spillerne bemærkes det naturligvis også og trækker voldsomt ned i hans præstation. Men mange bemærker også paradokset, fordi Raya har spillet en fornem sæson - blot for at blive husket for denne ene brøler.

Thomas Frank sad smilende på podiet overfor pressen efter kampen. Han forsøgte ikke at skjule, hvor skuffet han var, men den danske træner forsøgte efter bedste evne at analysere, hvorfor det var gået, som det var.

Han sagde blandt andet:

- I en kamp som denne, er det de små marginaler. Du kan altid diskutere, om det er en fejl - eller genialitet fra Bryan. Men faktum er, at de scorede til 1-0, og det var en af grundene til, at vi tabte kampen.

Stakkels David Raya. Foto: Javier Garcia/Shutterstock

