Marcherer mod Premier League

Thomas Franks Brentford-mandskab tog lørdag imod Middlesbrough på Griffin Park, hvor de skulle forsøge at hente tre point til oprykningsstriden i Championship.

Den danske træner havde udtaget tre landsmænd til startopstillingen i Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen og Christian Nørgaard.

Brentford sikrede sig føringen efter 24 minutter, da Julian Jeanvier under ekstremt klumpspil i det lille felt fik skubbet bolden ind over stregen efter et hjørnespark af Mathias Jensen.

Hjemmeholdets føring holdt helt indtil midt i anden halvleg, hvor Middlesbroughs offensive midtbanespiller, Lewis Wing, bragte balance i regnestykket med et skud fra distancen. 1-1.

Minuttet efter kom Brentford imidlertid foran igen ved Bryan Mbeumo. Franskmandens langskud blev noget heldigt afrettet på en måde, der var umulig for målmanden at gøre noget ved.

Middlesbrough svarede dog hurtigt igen, da Ashley Fletcher efter 63 minutter kom på måltavlen, da han gjorde det til 2-2 efter et hjørnespark.

Thomas Franks tropper hentede dog sejren til allersidst, da Ollie Watkins scorede til 3-2 tre minutter før tid, efter at Christian Nørgaard havde sendt en indlæg ind i boksen.

Brentford henter dermed en vigtig sejr og ligger nu på en fjerdeplads i Championship.

