Marcondes stråler i Brentford-sejr

Den danske offensivspiller Emiliano Marcondes fik en hovedrolle, da hans klub, Brentford, lørdag spillede sin første kamp efter coronapausen og vandt med 2-0 på udebane over Fulham.

Marcondes startede ellers på bænken, men han blev skiftet ind efter 70 minutter ved stillingen 0-0 og var altså med i begge mål.

Han erstattede Mathias Jensen, og med to minutter tilbage af kampen stod han for assisten, da Said Benrahma scorede til 1-0 for manager Thomas Franks tropper.

I tillægstiden var rollerne så byttet om, og Said Benrahma lagde op til Marcondes' mål.

Henrik Dalsgaard og Christian Nørgaard fik begge fuld spilletid for Brentford, der ligger nummer fire i Englands næstbedste række med 63 point. Fulham ligger nummer tre med 64 point.

Leeds og West Bromwich fører med henholdsvis 71 og 70 point og ligner de to direkte oprykkere til Premier League. Klubberne, der slutter fra nummer tre til seks, skal efterfølgende slås om den sidste oprykningsplads.

