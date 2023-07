Medie: Jon Dahl overvejer at sige op

Jon Dahl Tomasson overvejer angiveligt at stoppe som træner i engelske Blackburn, efter klubben har nedsat spillerbudgettet

Jon Dahl Tomasson overvejer at sige op.

Det er meldingen fra The Mirror, som mener, at det skyldes en reducering af klubbens budget til spillerindkøb.

Den 46-årige tidligere danske landsholdsspiler kom til som cheftræner i sidste sæson og endte på en syvende plads i Championship.

Jon Dahl Tomasson mener dog, at de efterfølgende har mistet et par nøglespillere. Det fortæller han ifølge The Mirror.

- Vi mistede 23 mål med Ben Brereton Diaz og Bradley Dack, to fantastiske spillere. To spillere, som fyldte meget i budgettet, så jeg forventer spillere, der har bevist noget kommer her til.

Tomassons krav til et højt niveau af spillerindkøb er ikke i overensstemmelse med ejerskabets mål om at skære ned finansielt.

Det skulle ifølge The Mirror være årsagen til hans overvejelse om at sige op for den engelske Championship-klub.

- Jeg er håbefuld på at bringe lidt flere ind.

- Jeg er glade for de tre, som vi har hentet ind. Vi ved alle sammen, at vi havde en god sæson sidste sæson, og at vi har udviklet os med projektet, men vi mangler målscorere med alle de muligheder, vi får.

Jon Dahl Tomasson har været rygtet væk til andre klubber, hvor Feyenoord og Leeds skulle være kandidater