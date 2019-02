Millionbøde i sær spionsag

Med en bøde på 200.000 pund – godt 1,7 millioner kroner – til Leeds United har den engelske ligaforening (EFL) sat et foreløbig punktum for den kuriøse sag, der på den side af Nordsøen blev døbt ’spygate’.

Klubbens argentinske manager Marcelo Bielsa har således indrømmet, at han sendte en assistent afsted for at overvære modstandernes træning før mødet med Derby den 10. januar.

Den kontroversielle manager fortalte endda den undrende omverden, at den øvelse havde han såmænd også udført overfor alle andre, kommende modstandere i The Championship, hvor Leeds lige nu indtager tredjepladsen.

Udover den velvoksne bøde har EFL også tildelt Leeds en velvoksen reprimande og besked på, at de har forsyndet sig mod ’enhver forventet standard’ og formanet om, at udåden ikke må gentage sig

- Sanktionen størrelse understreger, at den slags handlinger ikke accepteres, hvis andre klubber i fremtiden skulle være fristet til den slags dårlig opførsel, siger forbundets direktør Shaun Harvey i pressemeddelelsen.

Det vakte stor opsigt i engelsk fodbold, da Marcelo Bielsa under et pressemøde erkendte, at klubben havde spioneret på modstanderholdet Derby.

- Mange har fordømt min opførsel og sagt, der er amoralsk og imod fair play. Nogle mener, jeg snød og mange managere og tidligere spillere mener, jeg har opført mig disrespektfuldt. Jeg observerer alle mine rivaler, vi spiller imod, og jeg har set træningssessioner fra alle vores modstandere, før vi har mødt dem.

- Det er ikke ulovligt. Det er ikke velanset, men det er ikke mod loven (...) Jeg havde ingen dårlige intentioner, og jeg prøvede ikke at få unfair sportslige fordele, sagde Bielsa og erkendte, at han sendte en spion til Derby for at se, om han kunne lure deres startellever og få viden om Derbys dødbolde.

Nu må hans arbejdsgiver altså betale dyrt for Bielsas frimodige holdning.

