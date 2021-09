Mobbet med sit handicap: Pludselig stod de der

Et rørende øjeblik udspillede sig lørdag eftermiddag på Ashton Gate, Bristol Citys hjemmebane, hvor Fulham var på besøg.

For da gæsternes Aleksander Mitrovic kort inde i anden halvleg havde bragt sit hold foran, strøg både han og holdkammeraterne målrettet mod et punkt på den ene langside.

Bag sidebanden sad nemlig 13-årige Rhys Porter i sin kørestol, og netop ham ville de gerne dele deres jubelstund med.

Den handicappede dreng, der lider af sygdommen cerebral parese, har Fulham nemlig gjort til æresmedlem, og klubbens spillere har i den grad taget drengen til deres hjerter.

Forhistorien er knap så rosenrød.

Rhys Porter er således blevet mobbet med hadske kommentarer på sociale medier, efter at han havde lagt billeder ud af sit eget forsøg på at spille fodbold i sin kørestol som målmand på et fodboldhold for personer med bevægelseshandicap.

En trist historie, som BBC Breakfast har formidlet.

Historien om mobningen fandt vej til Rhys Porters favoritklub Fulham, og i programmet overrasker forsvarsspilleren Tim Ream den handicappede dreng. Et møde, der gjorde stort indtryk på dem begge.

Ream skriver på Twitter: ’Dagen begyndte med følelser (ja, jeg holdt tårer tilbage) og sluttede med muligheder. Jeg tror, Rhys Porter har haft større indflydelse på vores trup, end vi har haft på ham. Han er indbegrebet af inspiration’.

Fulham har givet deres nye æresmedlem en trøje med målmandens 1-tal på ryggen, ligesom Rhys Porter har været inviteret med til Fulhams træning, hvor han selvfølgelig også fik lov at vogte målet i en træningsøvelse.

På Fulhams hjemmeside kan man se Porter med trøjen på og en række klubkammerater omkring sig.

Så at Bristol City udlignede i lørdagens kamp, var trods alt nok til at leve med for det unge mobbeoffer, der pludselig blev en fodbolddarling.