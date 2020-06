Nærmer sig Premier League

Et Premier League-hold med dansk cheftræner, dansk fodbolddirektør og en adskillige danske spillere.

Det scenarie bliver mere og mere realistisk, eftersom klubben Brentford bliver ved med at vinde i toppen af den næstbedste engelske fodboldrække, Championship.

Igen tirsdag kom der tre point på kontoen, da danskerklubben besejrede Reading 3-0 på udebane.

Sejren sendte Brentford op på 69 point for 40 kampe. Det rækker til en tredjeplads for cheftræner Thomas Franks tropper, som har to point op til West Bromwich på andenpladsen. Brentford er fem point efter førerholdet Leeds.

Både WBA og Leeds har dog spillet en kamp mindre end Brentford. Efter 46 runder rykker de to bedste hold op i Premier League, mens der skal spilles playoffkampe om den sidste plads blandt fire hold.

Brentford råder over otte danskere i sin trup, og tre af dem var med fra start i tirsdagens kamp på udebane.

Hverken Henrik Dalsgaard, Emiliano Marcondes eller Christian Nørgaard kom dog på tavlen.

Den tidligere FC København-spiller Mads Roerslev afløste Dalsgaard ti minutter før tid, men scorede heller ikke.

1-0-målet blev derimod sat ind af franskmanden Bryan Mbeumo. Mbeumo var for nylig ude af truppen, fordi han var smittet med coronavirus, men er nu helt tilbage. Joshua Da Silva og Joel Valencia scorede de øvrige mål. Sidstnævnte efter oplæg fra Nørgaard.

Ud over Dalsgaard, Marcondes, Nørgaard og Roeslev er Mathias Jensen, Justin Shaibu, Mads Bech og Luka Racic på kontrakt i Brentford.

Rasmus Ankersen er fodbolddirektør i klubben.

