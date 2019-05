Nedturen fortsætter: Dømt for spritkørsel igen

Saido Berahino var brandvarm, da han i sæsonen 2014/2015 bankede mål ind på stribe for et i bedste fald middelmådigt West Bromwich-mandskab i Premier League.

Dengang stod Tottenham klar med små 200 millioner kroner og en guldrandet kontrakt til englænderen med de burundiske rødder. Det gør de ikke længere. Saido Berahinos nedtur er således til at tage at føle på. Både på og uden for banen.

Onsdag blev han for tredje gang dømt for spritkørsel, efter han blev snuppet af politiet i sin Range Rover 18. februar med tre gange den tilladte mængde alkohol i blodet. Det koster 30 måneder uden kørekort og en bøde på godt og vel 650.000 kroner.

Et beløb, der ikke nødvendigvis bekymrer feterede fodboldstjerner, men bøden er et problem for Berahino. Den 25-årige angriber er således suspenderet fra sin klub Stoke - uden løn vel at mærke. Og under retsmødet kom det frem, at han har faste udgifter for 170.000 kroner om måneden...

Artiklen fortsætter under billederne..

Saido Berahino var tæt på drømmeskiftet til Tottenham, men West Bromwich Albion ville ikke sælge den målfarlige angriber. Foto: Eddie Keogh/Ritzau Scanpix

Tiden i Stoke har langt fra været en succes for Berahino. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Berahino forsøgte under sagen at forklare sin spritkørsel med, at han kort forinden blev røvet - og derfor overtog han rattet fra sin kæreste, der ellers havde kørt bilen. Et røveri, der blev fanget af overvågningskameraer.

- Jeg var bange. Jeg var lige blevet angrebet og min niece var til stede, så jeg var nødt til at gøre noget. Jeg var nødt til at køre fra stedet. De havde en kniv og en pistol, forklarede han og erkendte, at han ikke fortalte politiet om røveriet med det samme.

- Jeg har tidligere været i medierne, og jeg ville ikke have, at der kom noget ud. Det ville bringe min karriere i fare, og det var jeg bange for, forklarede Berahino med henvisning til, at han tidligere er havnet i mediernes søgelys for spritkørsel.

Ligesom han også afsonede en narkokarantæne i 2016.

Retten vurderede dog, at fodboldspilleren ikke havde frygtet for 'sit liv eller seriøse skader', og derfor var det ikke en god nok forklaring til at undgå straf.

Se også: Ups! Kontroversiel PL-profil røg i narkofælden

På banen er der heller ikke meget succes at spore. Berahino blev som nævnt suspenderet af Stoke umiddelbart efter episoden i februar.

Inden da nåede han blot at score tre mål i 23 kampe i den næstbedste engelske række, hvor Stoke blot endte som nummer 16 efter nedrykningen fra Premier League i sidste sæson.

Klubben har endnu ikke meldt ud, om Saido Berahinos kontrakt rives i stykker på baggrund af dommen for spritkørsel.

Saido Berahino var en stor profil på diverse engelske ungdomslandshold, men har siden fået debut for Burundis A-landshold. Her i selskab med Manchester Citys John Stones under en U21-landskamp. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Se også: Fodbold-stjerne rammer forsiderne: Tre børn med tre kvinder på få uger

Se også: Har ikke scoret i to år: Nu er angriberen til grin igen

Jan Bechs store opgør med Brøndby