Danskerduo i spil til kæmpe transfer

Verdens rigtigste klub Newcastle opruster.

Pengene sidder løst og der skal satses stort hos klubben, der skal spille Champions League fodbold efter sommerpausen.

Med 3000 milliarder kroner i baghånden kan ingen konkurrere med saudiarabiske Public Investment Fund, når de først skal i markedet for nye spillere.

Sommerens transfervindue kan bringe to danske landsholdsspillere sammen i det nordengelske.

Jesper Lindstrøm og Joachim Andersen

For både Joachim Andersen og Jesper Lindstrøm står højt på ønskelisten hos Eddie Howe.

The Guardian meldte, at Newcastle viser stor interesse for Joachim Andersen og et bud i niveauet 340 mio. kr. kan være på vej mod Crystal Palace.

Ekstra Bladets oplysninger stemmer overens med de meldinger. Joachim Andersen befinder sig højt på ønskelisten hos manager Eddie Howe, der lige har hentet Sandro Tonali. Han er købt for 50 mio. pund i Milan.

Men det er slet ikke nok. Newcastle skal forstærkes med én måske to midtstoppere til den kommende sæson. Og her står Joachim Andersen med gode kort for at spille Champions League fodbold i næste sæson, hvis parterne kan komme overens om en aftale.

Da Joachim Andersen blev solgt til Lyon i 2019 for 225 mio. kr., blev han Danmarks dyreste spiller. Han kostede en smule mindre - i niveauet 200 mio. kr. - da han skiftede til Crystal Palace i 2021.

Jesper Lindstrøm (tv) og Joachim Andersen

Joachim Andersen kan ikke blive eneste dansker hos de nyrige i det nordlige England.

For Jesper Lindstrøm befinder sig også på prioriteringslisten hos den nordengelske klub.

Frankfurt er klar til at sælge den 23-årige dansker, hvis prisen er rigtig.

Meldingerne fra Tyskland går på, at en salgspris begynder ved 30 mio. euro - 225 mio. kr.

Tyskerne vil formentlig stille sig tilfreds med en pris i niveauet 250-300 mio. kr. for den offensive dansker., som klubben betalte 50 mio. kr. for i 2021 i Brøndby.