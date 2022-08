Ny konge i Newcastle: Hér er hans løn

Den 22-årige svenske angriber Alexander Isak bliver den nye konge i Newcastle, når han kan indkassere sin første løncheck fra den nyrige nordengelske klub.

Hele 60 millioner danske kroner kan spidsangriberen se frem til at modtage i løn om året, når han trækker den sort-/hvid stribede trøje over hovedet. Det skriver svenske Sportbladet.

Det gør ham til den næstbedst lønnede spiller i Newcastle - kun overgået af hjemvendte Kieran Trippier.

Newcastle sprængte banken, da de tidligere fredag hentede svenske Alexander Isak til klubben.

Hele 520 millioner danske kroner skal det unge angrebstalent angiveligt have kostet for den nordengelske klub, og det er ny transferrekord for klubben, hvis tidligere rekord lød på 200 millioner kroner.

Ikke nok med at det er transferrekord for Newcastle, så er salget også det største i Real Sociedads historie.

Isak-handelen sætter dog også en anden rekord. Det er den dyreste transfer af en svensk spiller nogensinde.

Den forrige rekord sad legenden Zlatan Ibrahimovic på, men han må se sig slået med omkring 185 millioner kroner.

Alexander Isak nåede at spille 132 kampe for Real Sociedad i sine tre sæsoner i klubben. Han nåede at banke 44 mål ind og assistere otte gange.

I det engelske skal han kæmpe med britiske Callum Wilson og newzealandske Chris Wood om pladsen i front for The Toon Army.

