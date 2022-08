Smadrer transferrekord

Nyrige Newcastle United har ikke været bleg for at vise tænder i det indeværende transfervindue, og nu sprænger klubben banken for den svenske bomber Alexander Isak

Newcastle United er slet ikke færdige med at bruge penge i sommerens transfervinduet.

For nu får cheftræner Eddie Howe endelig sit store sommerønske opfyldt.

Klubben, der for nylig har fået en massiv kapitalindsprøjtning af sine saudi-arabiske ejere, er få detaljer fra en spektakulær handel med en ny spidsangriber.

Ifølge flere anerkendte fodboldmedier, heriblandt engelske The Athletic, skifter den svenske landsholdsangriber Alexander Isak til den nordengelske traditionsklub for et beløb i omegnen af 520 millioner danske kroner.

Den italienske transferguru Fabrizio Romano rapporterer, at de personlige vilkår er aftalt med Isak og hans agenter, men at kontraktuelle petitesser som bonusser og klausuler mangler at blive aftalt med spillerens nu forhenværende klub Real Sociedad.

Selvom den saudi-arabiske kronprins Mohammed bin Salman, der er en del af den nye ejerkreds, næppe kan mærke handlen på bankkontoen, så er det en historisk handel for Newcastle.

Klubben har aldrig før brugt så mange penge på en spiller. Faktisk overgår klubben sin forhenværende transferrekord med 200 millioner kroner.

Isak spillede i tyske Borussia Dortmund før den baskiske traditionsklub Foto: Daniel Cole/Ritzau Scanpix

Klubbens næstdyreste spiller, Brasilianske Joelinton, blev for et par sæsoner siden købt for omtrent 320 millioner kroner og har skuffet fælt siden ankomsten.

Transferbeløbet er en faktisk en transferrekord for begge klubber. Real Sociedad er en anerkendt spansk producent af stortalenter som Antoine Griezmann, Mikel Oryarzabal og nu modtager klubben den største sum for den svenske bomber i sin 113-år lange historie.

Alexander Isak har overtaget rollen fra Zlatan Ibrahimovic som fast mand i angrebet på det svenske landshold. Foto: Jonas Ekstromer/Ritzau Scanpix

Men bare fordi Isak kommer til klubben med et prisskilt på 520 millioner kroner plus det løse, så er det ikke lig med en startplads i den engelske Premier League.

Svenske Isak skal konkurrere mod new zealandske Chris Wood og engelske Callum Wilson. Wilson har indtil videre leveret to sæsonscoringer i tre kampe for 'the magpies', mens Wood endnu ikke er noteret for en scoring i indeværende sæson.

I spidsen af Newcastles ejerkreds sidder Saudi-Arabiens kronprins læs mere om hans brutale gerninger - her.

