Udelukket i tre år efter nazi-hilsen

En Newcastle-fan lavede en nazi-hilsen, da Tottenham gæstede St. James' Park i Premier League tilbage i oktober.

Det har nu givet ham en karantæne fra alle fodboldkampe på alle engelske stadions de næste tre år samt en bøde på 200 pund (cirka 1750 kroner)

Det skriver flere meder, heriblandt Sky Sports.

Med anklager Brian Paynes egne ord er 'Tottenham kendt for at have en overvejende eller stærkt jødisk fanbase.'

Og anklagerens sag bundede i høj grad i, at manden godt vidste det, inden han rakte hånden i vejret.

- Han vidste eller måtte have vidst, at der var stor sandsynlighed for en stærk jødisk tilstedeværelse blandt udefansene.

- Det var en bevidst og kynisk handling, siger Payne.

Omvendt fokuserede forsvaret blandt andet på, at handlingen ikke førte til vold, at han ikke er sæsonkortindehaver, og at det blot var 'et øjebliks vanvid.'

Det forsvar holdt dog ikke, og det er derfor slut med kampe på stadion de næste tre år for tilskueren.

