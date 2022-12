Norwich fyrer træneren

Norwich har valgt at fyre cheftræner Dean Smith efter et nyt nederlag mandag

Dean Smith er færdig som cheftræner i Norwich.

Det oplyser Championship-klubben tirsdag eftermiddag på deres hjemmeside.

- Det var en svær beslutning, men det var en beslutning, som vi følte, var nødvendig for at give os selv den bedst mulige chance for at nå vores målsætning om oprykning til Premier League i denne sæson, udtaler sportsdirektør Stuart Webber.

Dermed blev mandagens 1-2-nederlag til Luton den sidste kamp for Smith, der slet ikke har kunnet få Norwich-mandskabet til at fungere for tiden.

I de seneste 13 kampe er det kun blevet til sølle tre sejre, ligesom mandagens nederlag var den tredje i de sidste fire kampe.

Norwich indtager i øjeblikket blot en femteplads i den næstbedste engelske fodboldrække med hele 12 point op til andenpladsen, der giver en direkte oprykning til Premier League.

Dean Smith nåede at stå i spidsen for Norwich i lidt over et år, efter han tilbage i november 2021 over tøjlerne. På det tidspunkt befandt de sig stadig i Premier League, inden det altså endte med en nedrykning.

Norwich har Jacob Lungi Sørensen på lønningslisten, men danskeren har ikke været i aktion siden 13. august.

Dean Smith har tidligere været manager i Brentford og Aston Villa.