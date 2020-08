Nytteløs trøst

- Jeg prøvede at sige til spillerne, de kunne være stolte over den bedste sæson i mere end 70 år, men de var jo vanvittigt skuffede, forklarer Thomas Frank

Fodbold kan være brutalt. Det kan være smertefuldt og gøre forbandet ondt.

Smerten og et tungt nederlag fik Brentford, da de tabte kampen om 1,4 milliarder kroner mod Fulham i playoff-opgøret på Wembley.

Thomas Frank var lige som sine spillere dybt skuffet over den kiksede oprykning, når klubben nu var så tæt på miraklet – Premier League.

- Det her gør ondt. Virkelig ondt. Men om et par dage må vi så forsøge at komme videre.

Thomas Frank fægtede med armene til ingen verdens nytte, da Brentford tabte playoff-kampen mod Fulham. Foto: Matthew Childs, Ritzau Scanpix

Små marginaler

- Vi har kæmpet for det her i 13 måneder. Og vi synes, vi fortjente at rykke op. Det var så små marginaler, der afgjorde det. Sådan er fodbold, hvor der kun er én vinder, siger Thomas Frank, efter han har fået sovet på skuffelsen og nederlaget på 1-2 til Fulham.

Faktisk havde Brentford tre matchbolde, men Franks tropper kiksede dem alle. De tabte til Barnsley, Stoke og altså i playoff-kampen mod Fulham. Havde de bare vundet én af dem, var de rykket direkte op i Premier League.

Thomas Frank forsøgte i omklædningsrummet efter skuffelsen at slå den positive og optimistiske tone an.

- Jeg prøvede at sige et par bevingede ord. Jeg roste spillerne for Brentfords bedste sæson i mere end 70 år. For vi har virkelig leveret en super sæson. Vi er ligaens mest scorende og til tider har vi spillet fantastisk fodbold, forklarer Thomas Frank, der godt kunne fornemme, at spillerne måske ikke hørte så meget efter. Skuffelsen og frustrationerne over nederlaget overskyggede alt.

- Selvfølgelig leder jeg også efter svaret på, hvorfor vi ikke vandt den kamp. Men det er ikke altid man kan finde svaret, filosoferer Thomas Frank.

- Vi fortjente at rykke op, mener Thomas Frank, der har ledt efter svaret på, hvorfor det kiksede. Men han har ikke fundet det. Foto: Matthew Childs, Ritzau Scanpix

Vi sælger et par stykker

Thomas Frank er ikke bekymret for, at Brentford skal begynde forfra i den kommende sæson. Han er overbevist om, at klubben får et konkurrencedygtigt mandskab, der kan kæmpe med om pladserne i den sjove ende af tabellen.

- Der findes vel kun otte-ti klubber i verden som ikke er sælgende. Det vil være unaturligt, hvis der ikke forsvinder et par spillere fra os.

- Men jeg er ganske fortrøstningsfuld. Vi får et slagkraftigt mandskab, der kan konkurrere i den kommende sæson, pointerer Thomas Frank.

Said Benrahma og Ollie Watkins, holdets to mest målfarlige spillere, er favoritter til at blive solgt til en klub i Premier League. Ollie Watkins menes at have en frikøbsklausul på 150 mio. kr.

Havde Thomas Frank sikret Brentford oprykning, stod han både til en ’Oscar’ og en favoritrolle i kåringen af Årets Træner. Han må dog stadig være i feltet blandt favoritterne, når Årets Træner skal kåres i Danmark. Det er en ganske imponerende bedrift, han har leveret med Brentford.

Nu venter en kort sommerferie i Danmark for Thomas Frank og familien. Spillerne samles til opstart igen i Brentford 19. august.

