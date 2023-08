Officielt: Dansker i vildt skifte

Så er det officielt.

Den danske angriber Mileta Rajovic, der for bare to sæsoner siden spillede i 2. divisionen i Danmark for Næstved, skifter til engelsk Watford i Championship.

Det bekræfter Watford på det sociale medie X.

Den tidligere Næstved-spiller scorede ni mål i 15 kampe i Nordicbet-ligaen i sidste sæson for 'de grønne', og siden har han taget Sverige med storm, efter han skiftede til Kalmar FF i Allsvenskan.

Ekstra Bladet har talt med administrerende direktør i Næstved, Peter Nielsen, der siger, at klubben har lavet en videresalgsklausul i kontrakten, da man solgte Rajovic til Sverige.

Han vil dog ikke sige noget konkret om aftalen.

- Jeg ved heller ikke endnu, hvor meget Watford betaler for Rajovic. Men mon ikke der falder en god sjat af til os også, siger han.

- Under alle omstændigheder er det glædeligt for ham, at han kommer derover, siger Peter Nielsen.

Mileta Rajovic har nået at spille en halv sæson i Allsvenskan, hvor det er blevet til 13 mål i 26 kampe.

Watford indtager i øjeblikket niendepladsen i Englands næstbedste række.