Overfaldet og matchvinder: - Bedste dag i mit liv

Det var eftermiddagens helt store samtaleemne i engelsk fodbold, og historien vil givetvis få en række nye kapitler efter søndagens absurde episode i lokalderbyet mellem Birmingham og Aston Villa i The Championship.

Her løb en fan på banen efter ti minutters spil og overfaldt Aston Villas anfører Jack Grealish.

Mens overfaldsmanden blev ført væk af sikkerhedsfolk og overgivet til politiet, rejste Grealish sig hurtigt og fik den sødest mulige hævn, da han gjorde sig til matchvinder med et tørt venstrebenshug efter 67 minutter.

- Jeg var ikke rigtigt klar over, hvad der skete, lige i øjeblikket. Vi havde lige fået et hjørnespark, og jeg var på vej ind mod feltet for at gå i position, da jeg kunne mærke en arm mod mit ansigt bagfra, sagde Jack Grealish efter kampen til Sky Sports.

Baneløberen er overmandet, og kaos hersker. Foto: Ritzau Scanpix

Overfaldsmanden føres væk og overgives til politiet. Foto: Ritzau Scanpix

- Der er rivalisering i fodbold, men jeg synes ikke, den slags hører nogen steder hjemme.

- Bagefter prøvede jeg bare at udføre mit job, og det føler jeg, at jeg gjorde. Jeg scorede sejrsmålet, og vi kom af sted med de tre point, sagde Grealish, der er vokset op i klubben.

- Jeg håber, jeg har givet drengene et løft efter at være kommet tilbage efter en skade. At være anfører er noget, jeg har drømt om, siden jeg fra barn har støttet klubben.

- Det er den bedste dag i mit liv. At komme her for først gang som anfører for Villa og blive matchvinder. Det er det, drømme af gjort af. Især for en Villa-fan som mig.

Great riposte from @JackGrealish1 to the awful attack on him. Stay calm and then exact the perfect revenge by scoring what might be the only goal of the game. — Gary Lineker (@GaryLineker) 10. marts 2019

The club are going have to take a huge punishment for this to act as a deterrent in the future . A Points deduction or Empty stadium for 10 games ! https://t.co/wQtcAUuvnx — Gary Neville (@GNev2) 10. marts 2019

Hans midtbanekollega Conor Hourihane var imponeret over sin anfører:

- Jack viste sin klasse i dag. Den verbale kamp mellem klubbernes fans er fin, men en opførsel som denne er afskyelig. Al kredit til Jack, som viste sin klasse og lo sidst.

Jack Grealish lo sidst efter sin afgørende scoring. Foto: Ritzau Scanpix

Birmingham beklager episoden i et statement:

’Birmingham City Football Club vil gerne undskylde overfor Jack Grealish og Aston Villa Football Club. Vi beklager hændelsen med en individuel fan i dagens derby og kan forsikre om, at denne vil blive bandlyst fra St. Andrew’s i resten af sit liv.

Vi vil også støtte enhver juridisk straf imod ham. Klubben vil samarbejde med de relevante myndigheder om efterforskningen og vi vil på ny gennemgå vores sikkerhedsprocedurer på stadion.

Det, der skete, hører ingen steder hjemme. Jack er en Birmingham-dreng og uanset klubfarve må han ikke blive genstand for den slags. Det er der ingen undskyldninger for’.

Flere aviser fortæller i øvrigt, at en steward optrådte voldsomt over Grealish, da han fejrede sin scoring ved at hoppe ud over banden til holdets fans. Han skulle angiveligt have knæsparket målscoreren for at få ham tilbage på banen, hvorefter han blev ført bort af politiet.

