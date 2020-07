På vej i Premier League: Succes med FCK-våben

Ståle Solbakkens tidligere assistenttræner Brian Riemer har fået ansvaret for defensiven i Brentford af Thomas Frank. Det har vist sig som en god idé. Med FCK-forsvarsprincipper nærmer den lille London-klub sig Premier League

Brentford er på vej mod drømmeland - med god hjælp af en af Ståle Solbakkens tidligere væbnere.

Brian Riemer er rundet af FC København. Han var i klubben i ti år og nåede at være assistenttræner for både Ariël Jacobs og Ståle Solbakken.

Nordmandens forsvarsprincipper har printet sig ind i Riemers fodboldhjerne og er medvirkende til den aktuelle succes i Brentford, der som bekendt har tætte forbindelser til FC Midtjylland og deler ejer med de midtjyske mestre.

- Jeg var længe i FCK, så jeg er selvfølgelig præget af de ting, der er foregået der. Den defensive del af spillet er noget, jeg er meget optaget af.

- Jeg fik en god uddannelse i FCK og lærte meget om struktur og forsvarsprincipper af blandt andre Ståle, så der ligger i mit DNA, siger Brian Riemer til Ekstra Bladet.

Da Thomas Frank i oktober 2018 blev cheftræner i Brentford, var en af hans første handlinger at hente Riemer til London-klubben som assistenttræner.

Han blev købt fri af FCK, og Brentford har ikke haft grund til at fortryde indkøbet af den danske træner.

I den engelske klub går man meget op i data, og tallene viser, at Thomas Franks 43-årige højre hånd har gjort en forskel.

Da han kom til London-klubben, var den ikke ligefrem kendt for sin defensive styrke. Brentford scorede mange mål, men lukkede næsten lige så mange ind.

I Riemers første sæson indkasserede 'The Bees' 59 mål ind i 46 kampe, men det tal er blevet markant forbedret i denne.

I de første 43 kampe har Brentford lukket 35 mål ind - kun førerholdet Leeds har gjort det bedre.

Samtidig har Brentford selv lavet 78 mål og har The Championships bedste offensiv.

To ting skreg til himlen: de mål vi havde indkasseret i åbent spil og defensive dødbolde.

Danskerklubben har vundet syv kampe på stribe og satte tidligere på måneden klubrekord, da de for femte gang på stribe holdt nullet.

Det er nye tider i den lille London-klub med de store drømme.

- Jeg føler da, at jeg har gjort mit. Det defensive er noget, vi har brugt meget tid på, siger Riemer.

En danskerklub i London Thomas Frank (Head Coach) Brian Riemer (Assistant Head Coach) Rasmus Ankersen (Co-Director of Football ) Henrik Dalsgaard - 40 kampe Luka Racic - 7 kampe Mads Bech Sørensen - 2 kampe * Mads Roerslev - 13 kampe

Christian Nørgaard - 38 kampe Mathias Jensen - 36 kampe Emiliano Marcondes - 24 kampe Gustav Mogensen (B-holdet) * Har været udlånt til Wimbledon i League One og er derfor ikke spilleberettiget for Brentford mere i denne sæson

Sidste sommer satte han sig sammen med Thomas Frank og sportsdirektør Rasmus Ankersen.

De kunne konstatere, at de i den forgangne sæson havde scoret masser af mål, haft stor boldbesiddelse og spillet underholdende fodbold.

De var igen sluttet i den bedste halvdel, og sammenlignet med de langt mere pengestærke konkurrenter var det en god præstation.

- Men to ting skreg til himlen: de mål vi havde indkasseret i åbent spil og defensive dødbolde. Det var to parametre, hvor vi næsten lå til nedrykning.

- Så der valgte vi at sætte 100 pct. ind, og Thomas lod mig få en stor del af ansvaret for de områder, siger Brian Riemer, der overtog ansvaret for defensive dødbolde fra en anden og i træningen satte ekstra fokus på den defensive del.

- Det var faktisk en relativ simpel opgave, men det er selvfølgelig rart at se, at det lykkes, siger Brian Riemer.

Med til succeshistorien hører også, at svenske Pontus Jansson blev hentet i Leeds og Ethan Pinnock i Barnsley.

Lige nu er det kun en ting, der tæller: at rykke op i Premier League

De to midterforsvarere forstår de nye forsvarsprincipper i Brentford og er blevet godt beskyttet af Christian Nørgaard og indimellem også reddet af den stærke spanske målmand David Raya.

Brentford er som minimum sikret playoff og kan stadig nå at nuppe en af de to direkte oprykningspladser til Premier League.

- Vi svæver på en lyserød sky. Det har været en fantastisk udvikling, og det er da rart, at folk snakker positivt om en.

- Men lige nu er det kun en ting, der tæller: at rykke op i Premier League, siger Brian Riemer.

Både han og Thomas Frank forlængede i januar deres aftaler med London-klubben frem til sommeren 2023.

