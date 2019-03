Raser mod 'respektløs' Braithwaite

- Jeg kommer ikke tilbage til Middlesbrough. Det kan jeg ikke se for mig, fortalte Martin Braithwaite til Ekstra Bladet for to uger siden og kaldte blandt andet manager Tony Pulis' stil for defensiv med for meget fokus på lange bolde.

Det er tilsyneladende kommet den walisiske manager for øre.

I hvert fald retter den tidligere Premier League-manager et voldsomt angreb mod den danske landsholdsspiller, der er udlejet fra Middlesbrough til Leganés i Spanien.

- Som manager må man acceptere kritik fra spillere. Men denne fodboldklub har brugt en formue på Braithwaite, og i to tilfælde, mens jeg har været her, er han gået til pressen og sagt, at han ikke ville forlade klubben. Han sagde, han ville blive i klubben og hjælpe den til oprykning, lyder det fra Pulis, der derfor undrer sig over de nye meldinger fra Braithwaite.

Manageren har har især ondt af klubejer Steve Gibson, der ifølge Pulis har brugt en formue på at få Martin Braithwaite til klubben.

- Han er den højst lønnede Championship-spiller, jeg nogensinde har arbejdet med. Og jeg tror ikke, der var mange, der tjente lige så meget som Braithwaite, da jeg var i Premier League med West Bromwich Albion, lyder beskyldningen fra Pulis til avisen The Norhern Echo.

Tony Pulis har ikke meget tilovers for Martin Braithwaite. Foto: AP

Det stopper dog ikke med det.

- Den kontrakt, Steve gav ham og de penge, han kom op med, har gjort knægten til multimillionær. At knægten ikke viser nogen respekt for Steve, som er ejer af en fodboldklub og var desperat efter at hjælpe sin manager, er forkert.

- Den mangel på respekt, han har vist området og fodboldklubben, er utrolig. Han er en, der har taget så meget ud af fodboldklubben og givet så lidt tilbage. At han siger, som han gør, er virkelig skuffende, lyder det fra Tony Pulis.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Martin Braithwaite, der ikke ønsker at involvere sig yderligere i diskussionen.

Martin Braithwaite skiftede fra Toulouse til Middlesbrough i 2017. Dengang var manageren Garry Monk, der er kendt for en noget mere positiv spillestil end Pulis, der har ry for at prioritere de gamle engelske dyder over det polerede. Mildest talt.

Siden skiftet til Middlesbrough har Braithwaite både været udlejet til franske Bourdeaux - og altså spanske Leganés, som han er hos frem til sommer.

Hans kontrakt med englænderne udløber i 2021.

