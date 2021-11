Sent comeback koster Billing og Bournemouth dyrt

Det er tæt i toppen af den næstbedste engelske fodboldrække, The Championship, og lørdag var Bournemouth tæt på igen at lægge sig i spidsen for en stund.

Men et sent comeback fra Coventry kostede to dyre point.

Philip Billing stod for ét af hjemmeholdets to mål i opgøret. Jaidon Anthony scorede det andet.

Bournemouth har nu 42 point for 20 kampe, hvilket er ét point mindre end Fulham, der lørdag spillede 1-1 med Emil Riis og Preston. Coventry har 33 point på femtepladsen.

Selv om der skulle gå 45 minutter, inden første mål faldt i kampen, var det hjemmeholdet, der sad på spil og chancer.

Coventry kom bedre med i opgøret i anden halvleg, men indledningsvist var det Bournemouth, der fik skabt de største chancer.

Efter 66 minutter omsatte danske Philip Billing en af disse til mål og gjorde det altså til 2-0.

Blot to minutter senere blev Bournemouth dog reduceret til ti mand, og det skulle vise sig at blive dyrt. Ikke længe efter begyndte Coventry nemlig for alvor at lægge pres på ligaens nummer to.

Med fem minutter igen kunne holdets angriber Matthew Godden lægge bolden i mål, inden Todd Kane udlignede sent inde i tillægstiden.

Da Preston og Fulham mødtes i den tidlige lørdagskamp, var det med danske Emil Riis i startopstillingen.

Han fik en hovedrolle i opgøret, da han var lige ved at stå i vejen for holdkammerat Ched Evans' hovedstødsmål til slutresultatet 1-1.

Bolden ramte danskeren på armen, men dommeren vurderede altså ikke, at der var tale om ulovligheder. Efterfølgende kunne Evans skubbe bolden det sidste stykke ind over målstregen.

Den noget uheldige hovedrolle endte altså derfor med en assist til den 23-årige danske angriber.

Preston befinder sig i øjeblikket på en 16.-plads med 25 point.

Kristian Pedersen og Birmingham tog alle tre point mod Blackpool med en 1-0-sejr. Danskeren spillede hele kampen.