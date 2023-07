Skifte snart på plads

Tidligere på ugen meldte Brøndby ud, at Mads Hermansen ikke var med i truppen mod Swansea, da Hermansen og Brøndby var i dialog med en konkret klub.

Landsholdets tredjemålmand er med al sandsynlighed Leicester-spiller inden længe, ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

Klub-boss vil have ham

Leicester-træner Enzo Maresca fortæller da også, at der kan være nyt om den danske målmand søndag.

- Han er en af de målmænd, som vi gerne vil have, siger Leicester-bossen lørdag aften til The Athletic efter holdets træningskamp.

- Vi har allerede tre, men Mads er en god målmand. Sandsynligvis inden for de næste 24 timer kan vi have nogle flere oplysninger. Han er her ikke endnu.

Leicester er rykket ned i The Championship og har målmændene Danny Ward, Alex Smithies samt danske Daniel Iversen i truppen.

Skal finde afløser

Med et salg af Hermansen skal Brøndby hente en ny målmand. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at der på Vestegnen er begejstring for Lucas Lunds præstationer i Viborg-målet, efter at han har imponeret stort i denne sæson.

Den tidligere FC Nordsjælland-målmand Peter Vindahl kan også være en mulighed, da han er vendt tilbage til hollandske AZ Alkmaar efter at være udlejet til Nürnberg. I Alkmaar vil han skulle konkurrere mod den tidligere FCK-målmand Mathew Ryan.

Brøndby er klar til den store udrensning den kommende tid - læs meget mere lige her.