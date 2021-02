Skuffet Frank: - Ikke City, Liverpool eller Bayern

Onsdag tabte Thomas Franks Brentford for anden kamp i træk. Denne gang i lokalderbyet mod QPR.

Ivan Toney bragte Brentford i front, men Sam Field og Charlie Austin sørgede for tre point til hjemmeholdet på Loftus Road.

- Selvfølgelig er vi skuffede over at tabe to kampe. Men det er fodbold. The Championship er ikke Manchester City, Liverpool eller Bayern München, der løber væk med det.

- Forskellen mellem holdene er så lille, og hvis man ikke har marginalerne med sig, kan du tabe, siger den danske manager til West London Sport.

- Det skete i dag. Vi er nødt til at lære af det, og vi skal komme videre.

Brentford er med helt i toppen af Championship.

London-klubben ligger toer på den direkte oprykningsplads til Premier League, men har blot ét point ned til Swansea.

Swansea har desuden spillet to kampe færre.

