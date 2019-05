Smadrede lykkestøvler sikrede halvanden milliard

Aston Villa-stjernen Jack Grealish gennemførte playoff-finalen til Premier League med et par støvler, der mildt sagt har set bedre dage

Næste gang dit barn plager om nye fodboldstøvler, så vis et billede af Jack Grealishs par fra playoff-finalen til Premier League…

Aston Villa-kaptajnen stillede mandag op på Wembley i et par hvide Nike-støvler, der mildt sagt har set bedre dage.

Hans tæer truede med at kigge ud af den venstre støvle, og de kunne kun lige hænge sammen, men den 23-årige Villa-stjerne var ligeglad.

Sådan kan stjerners fodboldstøvler også se ud... Foto: Tony O'Brien/Ritzau Scanpix

For det er hans lykkestøvler, og de bragte da også held på Wembley, hvor Birmingham-klubben slog Derby 2-1 og rykkede op i Premier League.

Efter sejren fortalte han Sky Sports historien bag de smadrede lykkestøvler.

- Altså jeg kom tilbage efter en skade. De var helt nye dengang, og så scorede jeg nogle mål og lavede også nogle assist.

- Jeg tænkte, at dette var mine lykkestøvler, så jeg var nødt til at beholde dem, sagde Grealish, der dog formentlig skifter fodtøj til den kommende sæson, hvor der igen er Premier League på programmet for Aston Villa.

Jack Grealish pådrog sig en lille flænge ved det venstre øjenbryn, da han blev ramt af trofæet, men det ødelagde ikke oprykningsfesten for Villa-stjernen. Foto: Ed Sykes/Ritzau Scanpix

Anwar El Ghazi og John McGinn scorede målene for traditionsklubben, og så kunne Aston Villa-tilhængeren Jack Grealish fejre, at klubben er tilbage i det fine selskab.

- Jeg er tabt for ord, det er jeg virkelig. Jeg kan ikke en gang forklare, hvor glad jeg er. Det betyder alt. Vi ved alle, hvor denne klub hører til.

- Jeg har ført den klub, jeg altid har holdt med, tilbage til Premier League som anfører, og jeg har scoret mod Blues (Birmingham, red.) to gange - en perfekt sæson, sagde Jack Grealish til Sky Sports.

Med oprykningen til Premier League er Aston Villa sikret knap halvanden milliard kroner.

