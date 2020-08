Stod i kæmpe dilemma: Her var det danske tilbud

Thomas Frank har fire danske spillere og én assistent, som har været en stor del af succesen i Brentford. Her sætter cheftræneren ord på deres præstationer i sæsonen:

Henrik Dalsgaard

Det har været et meget voldsomt højt bundniveau vi har set fra hans side. Han er en af holdets ledere. Hos os har han en lidt anden rolle end i AaB og på landsholdet, hvor han kom blæsende på kanten. Hos os er han mere stabiliserende i bagkæden, og defensivt har han været meget stærk.

Christian Nørgaard

Han var den brik, vi manglede i puslespillet. Han har præsteret på et enestående, højt niveau gennem hele sæsonen. Han er med til at gøre holdet komplet og få det hele til at gå op i en højere enhed.

Mathias Jensen

Han kom jo fra et ophold med skader i Celta Vigo. Som sæsonen er skredet frem, har han fået større betydning. Han præsterer på et højt niveau, er en ekstrem dygtig presspiller og hans præstation i 3-1 sejren over Swansea var hans bedste for os. Oplægget til Ollie Watkins 1-0 mål var ren verdensklasse.

Emiliano Marcondes

Er der én, der fortjener succes, så er det ham. Efter al den modgang han har haft med skader. Efter de to store skader han har haft, sled han med at finde rytmen. Den fik han i efteråret i FCM. Her i foråret er han blevet bedre og efter coronapusen er han en af vores mest formstærke spillere.

Brian Riemer, assistenten

Han har ansvaret for de defensive dødbolde, og den opgave har han løst perfekt. Brentford har altid scoret mange mål, men har slidt med at få styr på defensiven. Det er sket med Brians ankomst. Han har skabt en defensiv struktur og på den måde ændret på tingene. Nu forsvarer vi os som et hold. Ingen vender ryggen til, når vi skal forsvare os.