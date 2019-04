Stor skalp for Frank

Leeds United har længe lignet et godt bud på en oprykker fra Championship til Premier League, men mandag aften indkasserede de et nederlag til Brentford.

Thomas Franks tropper hentede således en 2-0-sejr i en kamp, hvor Mads Bech startede inde for Brentford, mens Emiliano Marcondes blev skiftet ind ti minutter før tid.

Det første af de to mål blev sat ind af Neal Maupay, efter at han var blevet spillet fri af Sergi Canos kort før pausen.

Og efter pausen gav Maupay igen, da han spillede Sergi Canos fri, og spanieren kunne prikke bolden i mål. Det blev kampens sidste mål.

Det betyder, at Leeds taber et skridt i toppen af Championship, efter at deres nærmeste konkurrenter til andenpladsen, Sheffield United, hentede tre point tidligere mandag.

Nu er Leeds nummer tre i Championship med 82 point og har tre point op til Sheffield United og seks op til Norwich City.

