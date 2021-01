Thomas Frank hædret

Thomas Frank bliver hyldet for sine præstationer med engelske Brentford, og den danske manager er netop blevet kåret til månedens manager for december i Sky Bet Championship.

Det oplyser EFL, der arrangerer turneringen, på sin hjemmeside.

Brentford havde også en særdeles god december, og klubben undgik nederlag i hver af deres otte ligakampe, hvoraf de vandt fem og spillede de sidste tre uafgjort. Holdet besejrede desuden også Newcastle i Carabao Cup, omend det ikke tæller med i prisuddelingen.

Thomas Frank glæder sig selv over prisen, som han også tildeler sine spillere og medarbejdere.

- Denne pris er en til holdet. Ingen manager eller cheftræner vinder en pris som denne uden et stort team af medarbejdere og spillere, der arbejder i samme retning. Jeg tror, det er mit job at sikre, at alle trækker i samme retning, og jeg er meget glad for, at vi som et team har vundet denne pris.

- Vi spillede ni kampe i december og var ubesejrede. Det er en fantastisk præstation. I hele Europa har intet hold spillet flere kampe end Brentford denne sæson. Det kræver en stor indsats fra alle at fortsætte med at præstere til et så højt niveau, og alle skal være rigtig stolte, siger Thomas Frank til EFL's hjemmeside.

Brentford havde også en spiller, spanske Sergi Canos, nomineret til prisen som månedens spiller for december, men han vandt ikke. Den pris gik til Duncan Watmore fra Middlesbrough, som scorede fem mål.

Lørdag skal Brentford møde netop Middlesbrough i FA Cup.

