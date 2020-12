Thomas Frank på knæ for tilbagevendt profil

Brentford nærmer sig toppen af Championship, og søndag vandt danskerklubben 3-2 over Cardiff.

Den store helt blev spanske Sergi Canos, der stod bag samtlige tre Brentford-scoringer, og Thomas Frank var fuld af lovprisninger til sin kantspiller efter opgøret.

- Det er fantastisk at se Sergi sådan. Han fortjener det så meget, for han har kæmpet hårdt for at komme tilbage, og folk, der ser det udefra, både fans og stabmedlemmer, glemmer, hvor svært det er at komme tilbage fra en skade på otte måneder.

Fortjener al den ros, han kan få

- Man kan ikke bare knipse med fingrene og så være tilbage på samme niveau. Det kræver så hårdt arbejde og en stærk mentalitet.

- Han fortjener al den ros, han kan få, for han har aldrig været i bedre form, han har aldrig arbejdet hårdere, og nu viser han den kvalitet, han har. Han fortjener det virkelig, og jeg håber, at fansene, der måske har været lidt efter ham, kan se, at han er en topspiller, siger Frank til klubbens hjemmeside.

Det er ikke længe siden, at Brentford sikrede sig avancement til Carabao Cup'ens semifinaler, men klubben hviler ikke på laurbærene.

Én dag ad gangen

- Der var fuldt fokus, for vi har kun snakket om Cardiff-kampen. Nu snakker vi om, hvordan spillerne restituerer godt i morgen (i dag, red.). Så snakker vi om, hvordan vi træner godt mandag og tirsdag, og så er vi klar til at gøre alt, hvad vi kan, for at slå Bournemouth.

- Vi kan kun have maksimalt fokus på den næste dag. Det er det, der har taget os så langt, og det skal vi fortsætte med.

Brentford får besøg af Bournemouth onsdag aften.

