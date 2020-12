Thomas Frank vil forlænge med dansk profil

Til sommer har Emiliano Marcondes kontraktudløb i engelske Brentford, men står det til klubbens danske cheftræner, Thomas Frank, skal den tidligere Superliga-stjerne ingen vegne.

For nylig kunne engelske medier ellers skrive, at flere andre hold i den engelske Championship også har et godt øje til den 25-årige dansker. Til gengæld har han også modtaget et konktrakttilbud fra Brentford, fortalte agenten Antoni Alexandrakis til B.T. Sport i oktober.

Og Thomas Frank håber også, at det ender med en kontraktforlængelse.

- Jeg sætter stor pris på Emiliano Marcondes. Jeg synes, han er en rigtig god spiller for os. Han gør alt, hvad han kan for holdet, men har stadig evnen til at skabe chancer og mål.

- Jeg håber, at han skriver under på en kontraktforlængelse hos os, siger Thomas Frank ifølge klubbens hjemmeside.

Emiliano Marcondes kom til Brentford fra FC Nordsjælland i foråret 2018 og står noteret for 77 kampe og fem mål for danskerklubben. I den indeværende sæson har han spillet 20 kampe med ét mål og to oplæg til følge.

