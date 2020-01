Thomas Franks mirakel: - Det vil være helt uvirkeligt

Det er kun tre måneder siden, bølgerne gik højt efter en halvsløj sæsonstart. Brentford lignede igen den bløde mellemvare. Det tydede på et nyt lavpunkt tilbage i oktober for Thomas Frank, da Millwall førte 2-0 i opgøret på Griffin Park.

Men Brentford vendte mirakuløst opgøret i de døende minutter og vandt 3-2. Men på trods af sejren var Brentford efterladt som nummer 13 med blot 15 point efter de første par måneder af sæsonen.

Ti nye spillere var hentet til klubben sidste sommer og tilpasningen for dem tog sin tid.

Klubejer Matthew Benham rystede ikke på hånden. Tilliden til Thomas Frank og projektet var intakt. Det var den, fordi spillet på banen var fint, selv om resultaterne udeblev i starten af sæsonen. I sæsonpremieren mod Birmingham hed skudstatistikken 15-1, men det endte med et 0-1-nederlag.

Vendepunktet

Men sejren over Millwall i oktober blev på mange måder et vendepunkt for Brentford, der siden har hentet ti sejre i de 15 seneste kampe, hvilket har bragt dem op på tredjepladsen i tabellen.

- Det er naturstridigt, at en klub som Brentford ligger, hvor vi gør. Vores budget hører til i den nederste halvdel af Championship. Derfor glæder vi os lige nu over, hvor vi ligger, siger Thomas Frank, der er glad for, at klubledelsen ikke rystede på hånden, fordi resultaterne udeblev i starten af sæsonen.

- Hvis du som træner følger klubbens strategiske planer, arbejder målrettet på træningsbanen med den spillestil, klubben har valgt, og samtidig har en god relation til din stab og spillerne, så vil du over tid få resultater på banen, mener Thomas Frank.

Thomas Frank med Christian Nørgaard og Henrik Dalsgaard efter en 3-0 sejr over Swansea. Foto: Athena Pictures.

Tænk på holdet før dig selv

- Brentford er en klub med mange gode mennesker. Jeg kan godt lide den tankegang, vi har, hvor spillerne skal tænke på holdet og helheden, før de tænker på sig selv. Du kan være nok så dygtig fodboldspiller, hvis du ikke har de rigtige menneske kvaliteter, kommer du bare ikke til at spille i Brentford, forklarer Thomas Frank.

- Brentford er ikke en klub, hvor ledelsen ryster på hånden. Ledelsen er altid meget afklaret med, hvad den foretager sig. Jeg kan godt lide, at alt, hvad der bliver besluttet, er meget velovervejet, uddyber han.

Den aktuelle succes på banen blev i ugens løb belønnet med en forlængelse af kontrakten fra 2021 til 2023. Thomas Frank høster lige nu stor succes og anerkendelse for det arbejde, han leverer i Brentford.

- Jeg trives godt i Brentford, og min familie er faldet rigtig godt til i London. Derfor var det ikke en svær beslutning at forlænge aftalen, siger Thomas Frank.

Drømmen er at tage Brentford hele vejen til Premier League. Foto: Leila Coker/Getty Images.

Med en aktuel fjerdeplads ligger Brentford til at spille play-off til Premier League, men med 18 kampe tilbage af sæsonen er intet afgjort.

- Championship er en fuldstændig sindssyg række. Forskellen på holdene er meget lille. Det er ofte i hver kamp meget små marginaler, der er afgørende

- Det siges, at det er den hårdeste og mest krævende liga i verden, fordi vi spiller 46 kampe uden vinterpause, mener Thomas Frank, der med den aktuelle succes drømmer lidt stort.

- Men det er da klart, at når jeg er herovre at det vil være en drøm at blive manager i Premier League. Og håbet er, at det kan ske med Brentford, selv om det vil være helt uvirkeligt, hvis en klub af vores størrelse skulle rykke op, påpeger han.

46-årige Thomas Frank føler, han er blevet markant dygtigere de senere år, hvor han også har fået mere trænererfaring på et højere niveau. Men det er ikke kun succesoplevelserne, der gør en træner stærkere.

Han startede med at tabe otte af de ti første kampe, da han i oktober 2018 tiltrådte i jobbet.

- De senere år er jeg blevet stærkere taktisk, på træningsbanen og som leder. Men jeg har altid været åben for at lære nye ting hver dag. Uanset hvem jeg er sammen med. For vil du ikke lære og udvikle dig, bliver du helt sikkert fyret, pointerer han.

De har bragt Brentford mod toppen: Topscoreren Ollie Watkins blev hentet i sommeren 2017 i Exeter og blev sidste sommer omskolet fra 10 til spidsangriber. Og det har været med stor succes. Han er ikke bare Brentford-topscorer med 18 træffere i sæsonen. Han er ligaens mest scorende spiller. En angriber, der kan mange ting. Han løber dybt, er stærk i presspillet og så er han knivskarp på de flade indlæg i feltet. Kaptajnen Pontus Jansson blev før sæsonen hentet i Leeds for 50 mio. kr. Et stort beløb for en klub af Brentfords størrelse. Svenskeren, der er holdets kaptajn, holder sammen på bagkæden. Den 190 cm høje stopper er fysisk stærk og en rigtig lederskikkelse, der har stor andel i, at Brentford har ligaens bedste forsvar. Midtbanekrigeren Christian Nørgaard blev hentet i Fiorentina, og har leveret stærkt på den centrale midtbane efter en tilvænningsperiode. For nylig blev han kampens spiller, da Queens Park Rangers blev besejret. Han er vokset ind i en ledende, central rolle på mandskabet, hvor han ind i mellem også får en pausen, fordi kampene kommer så hurtigt efter hinanden i Championship. Slideren 30-årige Henrik Dalsgaard er i gang med sin tredje sæson i klubben. Han er vokset i karakterstyrke og er i dag en af lederskikkelserne på mandskabet. Samtidig har han udviklet sig, så bundniveauet er meget højt. Der er få udsving hos den solide back. Raketten Bryan Mbeumo, den 20-årige franskmand, er hurtig og meget direkte i sin spillestil. Han er venstrebenet, men optræder til højre i tremandsangrebet. Det giver den klare fordel, han kan trække ind i banen, når han skal afslutte. Foreløbig har det udløst 11 sæsontræffere, hvilket gør ham til den næstmest scorende for Brentford i sæsonen. Muren David Raya, 24-årig spansk keeper, blev hentet for 22 mio. kr. i Blackburn før sæsonen. Det gjorde han efter to fine sæsoner hos den tidligere Premier League-vinder. Siden har han udviklet sig til at være ligaens bedste keeper, ifølge Thomas Frank. Han er også den målmand, der har lukket færrest mål ind i Championship. Assistenten Han var assistent for Ståle Solbakken i FCK. Han valgte siden at blive U19 træner i FCK, men da Thomas Frank blev udnævnt til cheftræner, trådte Brian Riemer til og blev assistent i Brentford. Han står med det daglige ansvar for den defensive organisation for Championship-mandskabet. Og det har været en meget stor succes. Aktuelt har Brentford-mandskabet den bedste defensiv i Championship.

Fik store roser fra legenden

Thomas Frank er blevet meget inspireret af Pep Guardiola og Jürgen Klopp, men han har siden 2007 været meget inspireret af den argentinske trænerlegende Marcelo Bielsa.

- Bielsa er en af de store personligheder i fodboldens verden. Da Bielsa blev landstræner for Chile, blev jeg meget inspireret af den måde, han spillede på. Specielt den form for presfodbold, han praktiserer, forklarer Thomas Frank, der i Championship har haft lejlighed til at tale direkte med trænerlegenden.

Flot fodbold

Bielsa er nemlig træner i Leeds, og sidste forår, da de mødtes de på Griffin Park, Brentfords hjemmebane, fik de sig en snak i spillertunnelen før kampen. Det er måske så meget sagt. Bielsa udtalte sig, som han gør i England, via sin tolk.

- Bielsa roste os for at spille flot fodbold og være meget afklarede i den måde, vi gør tingene på. Og han tilføjede, han ikke gjorde det af høflighed, men fordi han mente det.

- Det var en fantastisk anerkendelse at få fra en træner med legendestatus, forklarer Thomas Frank.

Brentford vandt i øvrigt den kamp 2-0 over Leeds, der aktuelt ligger nummer to i Championship, mens Brentford er på tredjepladsen.

Træner meget længe

Bielsas mandskaber har det med at falde sammen mod slutningen af sæsonen. Det skete i sidste sæson og kan sagtens ske igen.

- Bielsa er kendt for at presse sine spillere til det yderste. De træner meget hårdt og meget længe, hver gang de er på træningsbanen, påpeger Thomas Frank.

Den 64-årige argentiner har været træner i Leeds siden 2018.

Danske trænere i udlandet Thomas Frank og Jess Thorup er lige nu de mest succesfulde danske trænere i udlandet. Her er en oversigt over danske trænere/managers i udlandet: Thomas Frank, manager i Brentford, England. Jess Thorup, manager i Gent, Belgien. Jon Dahl Tomasson, cheftræner I Malmö FF, Sverige. Bo Svensson, manager I FC Lifering, Østrig. Henrik Pedersen, cheftræner Strømsgodset. Ole Tobiasen, Almere City, Holland. Jens Berthel Askou, cheftræner i HB Thorshavn, Færøerne. Bo Andersen, manager i Algard FK, Norge. Michael Frank, manager i Rilindja IL, Norge. Christian Poulsen, assisterende træner i Ajax, Holland. Mike Tullberg, andenholdstræner i Borussia Dortmund, Tyskland.

