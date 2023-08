Tom Brady går ind i engelsk fodbold

Tom Brady bliver medejer i Birmingham City. Det skriver den engelske fodboldklub torsdag på sin hjemmeside.

Den tidligere NFL-quarterback har købt sig ind i ejerkredsen i klubben, der spiller i den næstbedste engelske fodboldrække.

Helt konkret har Tom Brady købt sig ind den amerikanske investeringsfond Knighthead Capital Management, der ejer Birmingham.

- Birmingham er en ikonisk klub med så meget historie og passion. Det er en ære for mig at blive en del af klubben, siger Tom Brady til klubbens hjemmeside.

Birminghams bestyrelsesformand, Tom Wagner, hilser Tom Brady velkommen i klubben, hvor NFL-legenden også skal have en rådgivende rolle.

- At Tom Brady kommer til Birmingham City er lidt af et signal. Vi sætter barren på verdensklasseniveau.

- Tom bliver investor, men han dedikerer også sin tid for at give os sin ekspertise som bestyrelsesformand for vores advisory board, siger Tom Wagner til klubbens hjemmeside.

Det er planen, at Tom Brady blandt andet skal rådgive om sundhed, ernæring og rehabilitation.

Desuden skal det 46-årige amerikanske ikon arbejde sammen med ledelsen for at skabe nye kommercielle partnerskaber.

Tom Brady stoppede NFL-karrieren i starten af 2023. Han nåede at vinde Super Bowl syv gange.

I sidste sæson endte Birmingham som nummer 17 i den næstbedste engelske fodboldrække, Championship. Holdet vandt kun 14 ud af 46 kampe.

Birmingham åbner den nye sæson på lørdag med en udekamp mod Swansea i Championship.