Topskuffet Frank: Undskyld

De seneste fire kampe har blot givet ét point til Brentford, og tirsdag aften nåede den engelske klub et spillemæssigt lavpunkt i første halvleg af udekampen mod Swansea.

Allerede efter et minuts spil havde Nathan Dyer bragt hjemmeholdet i front, og en god halv time senere var den hurtige kantspiller igen på pletten. Brentford endte med at tabe kampen 3-0, og efterfølgende var Thomas Frank hurtig til at undskylde over for de medrejsende Brentford-tilhængere.

- Først og fremmest vil jeg sige undskyld til fansene, for vi leverede en dårlig præstation til dem, der var rejst herned for at støtte os. Det værdsætter vi rigtig meget. Vi kan tabe, sådan er fodbold, men den præstation vi leverede i første halvleg var under vores normale niveau.

- Det var en smule bedre i anden halvleg, men første halvleg var simpelthen bare ikke god nok, uanfægtet at vi indkasserede et tidligt mål eller ej. Det er vi bestemt ikke tilfredse med, og det skal vi have løst hurtigst muligt, sagde Thomas Frank efter kampen til Brentfords Twitter-profil.

Brentford er efter 39 kampe placeret i midten af the Championship med 50 point, og danskerklubben er hverken i fare for at rykke ned eller tæt på at kunne spille oprykningskampe.

Udrensningen fortsætter i Brøndby

Se også: Stjernen overrasker efter abelyde: Det er også hans skyld