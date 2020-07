Total fadæse

Hull-spillerne ligger muligvis søvnløse efter tirsdagens opgør i The Championship mod Wigan.

Bundholdet i Englands næstbedste række røg nemlig på røv og albuer og var bagud med hele 0-7 ved pausen.

Efter pausen blev ondt værre for Hull, der måtte indkassere endnu et mål midt i anden halvleg. Det lykkedes dog det tidligere Premier League-mandskab at lukke af herefter, hvorfor Wigan endte med at vinde kampen 8-0.

Det smertefulde nederlag hjalp heller ikke ligefrem på Hulls muligheder for overlevelse i Championship. Holdet er nemlig med nederlaget fortsat placeret på næstsidstepladsen i tabellen med blot to spillerunder tilbage.

I skrivende stund er der to point op til den rigtige side af nedrykningsstregen for Hull, der nok skal håbe på bedre tider efter tirsdagens lussing mod Wigan.

Wigan-spillerne jubler over en af deres otte mål mod Hull. Foto: Martin Rickett/Ritzau Scanpix

Wigan er omvendt placeret midt i tabellen på en 13. plads med 57 point. Det er dog for tidligt at glæde sig for Wigan-spillerne over en mulig overlevelse i Championship.

For tidligere på måneden kunne flere medier heriblandt The Independent tidligere på måneden fortælle, at Wigan som en direkte konsekvens af coronavirus havde været på randen af konkurs. Det betyder blandt andet, at klubben når sæsonen er færdigspillet bliver fratrukket 12 point, som en straf for klubbens økonomiske vanskeligheder.

I skrivende stund har Wigan dog kun 11 point ned til Charlton, der lige nu er placeret under stregen. Dermed skal klubben hente point i holdets næste kamp, hvis de efter de fratrukne point skal være matematisk sikre på overlevelse i ligaen.

