Tror ikke sine egne øjne: To drømmemål annulleret

På blot ét minut måtte Readings Andy Carroll virkelig bide i det sure æble. Den tidligere Premier League-stjerne fik nemlig annulleret to vidunderlige kasser for offside

Hvis Andy Carroll stadigvæk ikke er kommet over tirsdagens kamp mod Fulham, er det helt forståeligt.

Først og fremmest tabte Carroll og co. ikke mindre end 0-7 til Fulham i den engelske Championship. Ovenikøbet fik den tidligere Premier League-stjerne annulleret to fantastiske mål for offside.

Perlerne kan ses øverst i artiklen

Den første kasse var et vaskeægte saksespark, som den 33-årige englænder sparkede i kassen til stor jubel for hjemmeholdets fans. Men kort efter blev der vinket for offside. Intet mål.

Blot ét minut senere havde angriberen med det lange garn atter målnæsen fremme. Carroll tæmmede først bolden med brystkassen og bankede derefter bolden ind i netmaskerne med venstrepoten. Men atter blev der vinket for offside.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Andy Carroll har tidligere optrådt for Newcastle, hvor han scorede 34 mål. Foto: Andrew Yates/AP Images/Ritzau Scanpix

Andy Carroll og Reading fik tæsk tirsdag aften i den næstbedste engelske række, og med det store nederlag bliver de forsat i den mørke ende af ligaen - med kun tre point ned til nedrykningsstregen.

Carroll, der tidligere har tørnet ud for Premier League-klubberne Liverpool, West Ham og Newcastle, har nettet én enkelt gang i denne sæson.

Readings næste opgave bliver 15. januar, når klubben gæster Middlesbrough. Traditionsklubben skal snart begynde at få point på kontoen - ellers ender Andy Carroll og Reading med at rykke ned fra den næstbedste række.

--------- SPLIT ELEMENT ---------