Tror ikke sine egne øjne

Jack Colback scorede et vanvittigt mål og lignede efterfølgende en, der troede, det var løgn. Se super-scoringen her

Golazooo!

Hold da op for et mål, som 32-årige Jack Colback leverede mandag, som han vel nok kan betegne som sin karrieres bedste scoring.

Efterfølgende troede han da nærmest heller ikke sine egne øjne og tog også hånden op foran munden.

Nottingham Forest-manden bragede bolden over i det lange hjørne helt ude fra venstre side af banen, da Forest mødte West Bromwich i The Championship.

Se den vilde træffer i klippet øverst.

Colback brager bolden ind fra en ellers nærmest umulig vinkel. Screendump: TV3 Sport

Colback og Forest endte med at smadre West Bromwich med hele 4-0.

Danske Philip Zinckernagel lagede op til opgørets sidste scoring. Allerede i 17. minut fik Forest en stor fordel, da Bromwichs Darnell Furlong fik sit andet gule kort ved stillingen 0-0, og herefter gik det altså stærkt med scoringerne.

Zinckernagel, Colback og Forest ligger nummer fem med fem kampe igen, men Luton og Huddersfield på pladserne lige over har spillet to kampe mere. Tre hold rykker op i Premier League. Nummer et og to direkte, men nummer 3-6 skal spille om den sidste plads.

