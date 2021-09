Udelukker fan på livstid

En unavngiven 50-årig mand har set sin sidste kamp på West Bromwichs stadion, The Hawthorns.

Championship-klubben har således valgt at give manden karantæne fra stadion på livstid, fordi han har skrevet racistiske ting om spilleren Romaine Sawyer på de sociale medier.

Det oplyser West Bromwich selv på sin hjemmeside torsdag eftermiddag.

Manden skulle have skrevet de racistiske opslag efter en kamp mod Manchester City i januar i år, hvorefter han fik en midlertidig karantæne fra stadion.

Siden er han blevet dømt skyldig for at have skrevet 'groft stødende' ting, og efterfølgende har West Bromwich altså valgt at idømme ham livslang karantæne fra stadion.

- West Bromwich Albion har en stolt historie med at bekæmpe alle former for diskrimination, og vores budskab til tilhængerne er klart: Racisme er helt uacceptabelt og vil ikke blive tolereret af klubben.

Romaine Sawyers i aktion for West Bromwich Albion. Foto: Michael Regan/Reuters/Ritzau Scanpix

- Vi vil fortsætte med at samarbejde med West Midlands Police for at sikre, at alle tilfælde af racisme, enten på stadion eller online, rapporteres.

- Enhver, der bliver fundet skyldig i en sådan lovovertrædelse, bliver udelukket fra klubben på livstid, skriver West Bromwich.

West Bromwich rykkede i sidste sæson ud af Premier League og er aktuelt nummer to i Championship.