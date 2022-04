Utrolig dansker-præstation i England

Danske Daniel Iversen beviste endnu engang, hvorfor han er en af de lyseste stjerner på den danske målmandshimmel.

Efter en relativt stille første halvleg mod fredagens modstander fra Millwall i The Championship, måtte han i løbet af de sidste 45 minutter diske op med flere mirakelredninger. Specielt en tredobbelt redning i anden halvleg efterlod tilskuerne mundlamme.

Opgøret endte 1-1, men danskerens manager, Ryan Lowe, ønsker ikke, at Daniel Iversen fortsat skal levere mirakelredninger på bekostning af holdets egne personlige fejl:

- Jeg vil ikke have, at han skal lave den slags redninger hele tiden. De kommer fra os selv. Vi er ikke blevet spillet tynde af noget hold endnu. Hver gang, der bliver scoret imod os, så er det fra vores egne fejl. Hvis vi kan barbere dem fra, så bliver vi et bedre hold, siger Ryan Lowe efter kampen ifølge klubbens officielle Twitter-profil.

Daniel Iversen er udlejet fra Leicester til Preston i indeværende sæson. Den 24-årige målmand har flere gange leveret stærke præstationer, som også gav ham en udtagelse til Kasper Hjulmands landshold tilbage i marts og en plads på sidste spillerundes hold i The Championship.

Til opgøret mod Millwall var Iversens holdkammerat Emil Riis fraværende, da han døjer med en skade efter klubbens møde med Queens Park Rangers forleden, hvor han måske eller måske ikke noterede sig for en scoring.

Daniel Iversen har i indeværende sæson noteret sig for 44 kampe for Preston North End. Hans lejeaftale med klubben udløber til sommer, hvorefter han vender retur til Leicester.

Der har han kontrakt frem til 2025, og mon ikke Brendan Rodgers også har udset sig lejesvenden som en mulig konkurrent til Kasper Schmeichel i buret til den kommende sæson.

Udover Schmeichel og Iversen har de også Danny Ward i målmandskorpset, som de købte dyrt i Liverpool tilbage i 2018.