Wayne Rooneys tropper rykker ud efter mareridtssæson

Derby har egentlig vundet point nok til at blive i Championship, den næstbedste engelske fodboldrække.

Alligevel må klubben, der trænes af fodboldikonet Wayne Rooney, ned i League One, den tredjebedste engelske fodboldrække.

Mandag tabte klubben på udebane med 0-1 til Queens Park Rangers.

I første omgang så det ud til, at Derbys skæbne dog blev udskudt, men fordi Reading scorede fem minutter inde i overtiden og fik uafgjort mod Swansea, var Derbys skæbne beseglet.

Mandagens resultater betyder således, at Derby har ti point op til Reading lige over nedrykningsstregen med ni point tilbage at spille om, og dermed er det slut i den næstbedste række.

Derby har været hårdt ramt af økonomiske problemer og er i løbet af den igangværende sæson blevet fratrukket 21 point, fordi klubben ikke har overholdt sine økonomiske forpligtelser og budgetter.

Var klubben ikke blevet fratrukket de point, havde der nu stået 52 point på kontoen, hvilket ville være nok til en 17.-plads - 18 point over nedrykningsstregen.

Men sanktionerne mod Derby har vist sig umulige for Wayne Rooneys tropper at overkomme, og dermed skal klubben i den kommende sæson ned på tredje klasse.

Hvad det betyder for Wayne Rooneys fremtid i klubben, melder historien intet om. Den tidligere landsholdsstjerne har været træner i Derby siden november 2020.

Det står heller ikke klart, om Derby får en ny ejer, der kan føre klubben ud af den økonomiske krise. Den amerikanske forretningsmand Chris Kirchner er i øjeblikket det bedste bud, men handlen er endnu ikke underskrevet.