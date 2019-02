Chelsea straffer skandale-målmand

Fodboldverdenen blev efterladt måbende foran fladskærmene søndag aften, da verdens dyreste målmand Kepa Arrizabalaga nægtede at lade sig udskifte kort før straffesparkskonkurrencen i Carabao Cup-finalen mellem Chelsea og Manchester City.

Udskiftningen blev ellers annonceret af fjerdedommeren på den elektroniske tavle, som det er kutyme, men spanieren ville ganske enkelt ikke ud af banen. I flere minutter udspillede sig en bizar scene, hvor Chelseas italienske cheftræner, Maurizio Sarri, boblede over af raseri og var en halv meter fra at udvandre fra stadion.

Maurizio Sarri var rasende under kampen, men forholdt sig usædvanligt diplomatisk efterfølgende. Foto: Ritzau Scanpix

Kepa endte med at få sin vilje og stod mellem stængerne, da Chelsea tabte straffesparkskonkurrencen. Efterfølgende viste begge parter næse for krisekommunikation, da de kaldte sagen for en misforståelse, men på klubbens hjemmeside fremgår det nu, at Kepa er blevet tildelt en bøde for sin aktion.

- Klubben har besluttet at tildele Kepa en bøde på en uges løn og donere den til Chelsea Foundation, lyder det ganske kort i bunden af en meddelelse på klubbens hjemmeside.

Den påståede misforståelse bunder i, at Kepa fik krampe kort før tid, og det fik Maurizio Sarri til at signalere udskiftning. Kepa mente dog, at han var klar, og derfor ville han ikke af banen, men Sarri insisterede altså. Muligvis fordi reserven Willy Caballero er kendt som en ganske habil målmand, når der skal reddes straffespark.

I samme meddelelse fra Chelsea erkender Kepa, at han begik en fejl, men fastholder, at det byggede på en misforståelse.

- Jeg har tænkt meget på søndagens begivenheder. Selv om det var en misforståelse, så lavede jeg en stor fejl med, hvordan jeg håndterede situationen.

- Jeg vil tage ved lære af episoden og acceptere den straf, klubben finder passende, siger målmanden.

Nogenlunde samme toner lyder der fra italieneren.

- Kepa og jeg har talt om hændelsen. Det var en god snak. Der var en misforståelse, men han har indset, at han lavede en stor fejl med måden, han reagerede, siger Maurizio Sarri til klubbens hjemmeside.

- Holdets præstation var ekstremt positiv, og det er en skam at se, hvordan hændelsen har overskygget vores præstation i en god cup-finale. Alles fokus ligger nu på næste kamp, og vi må alle lægge det her bag os.

Spørgsmålet er så, om de har fået lagt det så meget bag sig, at Kepa starter i buret mod Tottenham i onsdagens Premier League-opgør.

Willy Caballero forstod ingenting - og på banen kom han heller ikke. Foto: Ritzau Scanpix

